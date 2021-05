Wethouder Hageman na maanden weer aan de slag na corona

Wethouder Jean Paul Hageman gaat maandag 17 mei weer aan de slag (foto: Gemeente Hulst)

De fractie van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) meldde dit dinsdag namens Hageman aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Hulst.

Alle wethouders besmet

Behalve Hageman raakten in oktober vorig jaar ook de collega-wethouders besmet met het coronavirus. Alleen burgemeester Mulder bleef een besmetting bespaard. In Hulst werd volop gespeculeerd of en waar de wethouders elkaar afgelopen najaar hadden besmet. Vragen vanuit de politiek hierover wimpelde het college van B en W echter af met een verwijzing naar de privacy.

Portefeuille in beheer

Tijdens zijn ziekteverlof namen de andere wethouders in Hulst de portefeuille van Hageman over. In zijn takenpakket zitten onder meer ruimtelijke ordening en planologie, bedrijventerreinen, volkshuisvesting en wonen, landbouw en natuur en het project Perkpolder. Dit betekent dat Hageman maandag meteen aan de bak kan, want op al deze terreinen zijn momenteel veel ontwikkelingen.

Zo is tijdens zijn afwezigheid een rapport verschenen over de vervuilde grond in de dijk van Perkpolder, werd in de gemeenteraad een motie aangenomen over de mogelijkheid van bouwen in de kleine kernen en kwam supermarkt Lidl met het plan om naar de Absdaalseweg te verhuizen.