'Drielandenbubbel zou uitkomst zijn voor Zeeuws toerisme'

Op recreatiepark de Paardekreek in Kortgene waar Brinkman eigenaar van is, hoor je nu bijna uitsluitend Nederlands praten. De Duitsers en Belgen zijn in Nederland goed voor zo'n 40 procent van het toerisme volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. In Zeeland liggen de percentages nog wel wat hoger. Brinkman: "Met Pasen misten we wel 70 procent van de mensen en met Hemelvaart en Pinksteren zal dat tussen de 40 en 50 procent zijn."

Quarantaine

Volgens Brinkman worden de buren niet ontmoedigd te komen door de nog beperkte openstelling van restaurant, zwembaden en attracties. Ook niet door de veel hogere besmettingscijfers in Nederland ten opzichte van Duitsland en België. "Wat hen vooral tegenhoudt is dat ze bij thuiskomst in quarantaine moeten. En als ik het mag geloven is de controle streng aan de grens."

Nederlanders blijven op vakantie gaan in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De kans bestaat natuurlijk dat Nederlanders dan naar Duitsland en België trekken als de drie landen in een bubbel komen, maar daar is Brinkman niet bang voor. "Zeeland is een prachtig verkoopproduct, vooral in het voorjaar. De Nederlanders blijven heus wel hierheen komen en als er dan een paar naar de buren gaan, prima!"