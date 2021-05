Tweede Kamer wil niet dat Zeeuws-Vlamingen tol betalen voor snelle coronatest

Teststraat in Geersdijk, de plek waar ook Zeeuws-Vlamingen op dit moment nog heen moeten om zich te laten testen. (foto: Omroep Zeeland)

Mensen die een negatieve coronatest laten zien mogen vanaf eind deze maand of begin juni weer een restaurant, theater, bioscoop of festival bezoeken. Daarmee stemde een meerderheid in de Tweede Kamer vorige week in. Om aan tafel of in bioscoopstoel terecht te komen, moet je een negatieve coronatest laten zien.

Rijden en betalen

In Zeeland is op dit moment één zogenoemde testen-voor-toegang-locatie, in Geersdijk. Bedoeling is dat er binnenkort een tweede bijkomt, in Goes. Maar omdat er geen plannen zijn voor een testen-voor-toegang-plek in Zeeuws-Vlaanderen, lijkt het erop dat iemand uit pakweg Cadzand of Hulst straks een flink stuk moet rijden en bovendien tol moet betalen om bij wijze van spreken om de hoek naar een restaurant te gaan.

BoerBurgerBeweging

Maar nu dwingt het De Tweede Kamer na een motie van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging het kabinet om voor een nieuwe testlocatie in Zeeuws-Vlaanderen te zorgen. De Tweede Kamer deelt haar vrees en steunt haar indringende verzoek aan het kabinet: zorg ook voor testen-voor-toegang-locaties in de buitengebieden.