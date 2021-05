Van snotolf tot dodemansduim: bijzondere wezens uit de Oosterschelde

De foto van de snotolf, waar massaal op gereageerd werd (foto: De Oosterscheldeboer)

Bruinvissen en potvissen, die kennen de meeste Zeeuwen wel. Maar weet je dat er ook haaien in de Oosterschelde zwemmen? Volgens Natuurmonumenten zijn dat wel gelijk de meest rooflustige dieren in de rivier. Maar bang hoef je er niet echt voor te zijn: "Hoewel haaien hun prooi graag verbrijzelen tussen hun sterke kaken, zijn de in de Oosterschelde voorkomende soorten ongevaarlijk voor de mens."

In 2012 werd een haai van maar liefst 1.61 meter lang uit het water gevist. Het was toentertijd de langste zeevis die ooit in Nederland met een hengel is gevangen.

Krolse zeekatten

Zodra het water zo'n 12 graden is, wordt het steeds drukker in de Oosterschelde. Dan komen de sepia's, ook wel zeekatten genoemd, namelijk massaal naar de Zeeuwse wateren om te paren en eieren af te zetten. En daarmee springen ook duikers graag het water in om het fenomeen mee te maken. Deze inktvissen krijgen namelijk een prachtige kleur tijdens de paring.

Sepia's in de Oosterschelde (foto: Lia van der Laan)

Regelmatig worden er in de Oosterschelde zeewezens gevonden die hier voorheen nooit zijn waargenomen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld de ruwe wratslak. Als je de foto ziet, snap je wel waarom die zo heet. Ook de geaderde stekelhoren is nog maar kort in Zeeland. Deze roofslak van circa zestien centimeter eet schelpdieren en komt oorspronkelijk uit de omgeving van Japan en China. Ze komen in Zeeland terecht door transport, of de larven laten zich meevoeren met de stroming.

Een prachtige, fotogenieke anemoon die in de Oosterschelde leeft is de zeedahlia. Deze komt op verschillende plaatsen in Nederland voor, maar voornamelijk in de Zeeuwse delta. En je zou het niet zeggen, maar deze anemoon leeft van relatief grote prooien, zoals garnalen en krabben.

Zeedahlia (foto: Lia van der Laan)

In 2017 werd in de Oosterschelde een bijzondere waarneming gedaan: sportduikers ontdekten een zonnevis. In Zeeland komt die nauwelijks voor. De Oosterschelde is volgens biologen een prima omgeving voor deze vissensoort.

Dode zeeman

De enige koraalsoort die in Nederland voorkomt heet de dodemansduim en gedijt goed in de Oosterschelde. Dit beestje voorziet zichzelf van voedsel door met z'n tentakels plankton te vangen, dat meekomt met de stroming. Een open verbinding met de zee is daarom essentieel voor deze soort. De gruwelijke naam heeft dit beestje gekregen vanwege zijn uiterlijk: als de tentakels zijn teruggetrokken lijkt het op de duim van een dode zeeman.

Sportduikers vinden een jonge zonnevis in de Oosterschelde (foto: Marco Faasse / Stichting Anemoon)

Of het nu reden is om het water voortaan te vermijden of juist om een snorkelsetje aan te schaffen: het Zeeuwse water zit vol bijzonder leven. Meer weten over het onderwaterleven van Zeeland? Duiker Ronald Faber maakte er een film over: De Levende Delta. Bekijk hier de trailer van de film.