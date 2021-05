Colombiaanse verdachten drugslab Waterlandkerkje blijven in de cel

De boerderij waar het laboratorium gevonden is (foto: Omroep Zeeland)

De mannen worden ervan verdacht dat ze tussen september 2020 en februari 2021 een laboratorium runden waar methamfetamine werd geproduceerd. Die drug staat ook wel bekend als crystal meth.

Bewoonster is ook verdachte

Het feit dat ze al een half jaar bezig waren, wordt gebaseerd op de verklaringen van de bewoonster van de boerderij waar de loods staat. Die vrouw is overigens ook verdachte, maar zit niet in voorlopige hechtenis.

Niet de grote vissen

De mannen verklaren echter alle drie dat ze slechts enkele dagen in het lab in Waterlandkerkje waren en alleen maar schoonmaakwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Ze zouden dus niet de grote vissen zijn, aldus één van de advocaten.

Geen ambulance na onwelwording

De voorbereidende zitting van vandaag gaf al een klein inkijkje in de gang van zaken bij het drugslab. Zo heeft de bewoonster verklaard dat één van de Spaanstalige mannen die zij in de gaten moest houden op een dag onwel werd. Mogelijk kwam dat door de geur van de chemicaliën in het lab. Haar werd echter duidelijk gemaakt dat er geen ambulance mocht worden opgeroepen.

Mannen waren weggelopen

Ook verklaarde de bewoonster dat de drie mannen een dag voor de arrestatie zijn weggelopen. De vrouw kreeg toen de opdracht om de mannen te gaan zoeken en is rondjes gaan rijden in de omgeving. De mannen keerden terug en werden dus de volgende dag gearresteerd. Van wie zij deze opdrachten kreeg, werd vandaag niet duidelijk.

In 2020 werden in Zeeland vier drugslabs opgerold, dit jaar zijn het er tot nu toe twee. Naast het crystal methlab in Waterlandkerkje werd ook een drugslab in Ossenisse ontdekt waar xtc gemaakt werd. Crystal meth levert meer op Tot een paar jaar geleden werden nooit crystal meth-labs gevonden in Nederland. De productie van die drug is populair omdat het twee keer zoveel geld oplevert als cocaïne. Bijna alles gaat naar het buitenland. Mexicanen en Dominicanen De mensen die deze labs besturen zijn vaak Nederlandse criminelen. Ze laten Latijns-Amerikanen overkomen om ze te helpen. Loods op slot Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis besloot eerder dat de loods in de polder bij Waterlandkerkje een jaar op slot gaat.

De enige aanwezige verdachte vandaag vertelde de rechtbank dat hij tachtig euro per dag verdiende met de schoonmaakwerkzaamheden. Hij werkte al in Nederland als schoonmaker in een restaurant. Door de coronacrisis werd de situatie moeilijk en werd hij gevraagd voor een schoonmaakklus van enkele dagen, zegt hij. Hij zou niet hebben geweten dat hij in een drugslab terecht kwam. "Ik heb misschien een vergissing gemaakt, maar ben geen slecht mens."

Recidivekans groot

Alle advocaten vroegen de rechtbank om hun cliënten vrij te laten uit voorlopige hechtenis. De rechtbank ging daar echter niet mee akkoord. De recidivekans zou groot zijn, is dat niet vrijwillig, dan mogelijk onder grote druk.

Ook is de rechtbank bang dat ze op de vlucht slaan. Twee van de mannen wonen in Spanje.

In de zomer inhoudelijke behandeling

Op 15 juli is er opnieuw een voorbereidende zitting. Zo is er voldoende tijd om nader onderzoek uit te voeren waar de verdediging om heeft gevraagd. Er wordt wel geprobeerd om heel snel daarna de zaak inhoudelijk te behandelen. De rechtbank hoopt op eind juli of augustus.