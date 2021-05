Groenbruine prut moet Zeeuwse wegen gaan ontdooien

Een paar jaar geleden kreeg de Noord-Hollandse provincieambtenaar Hillebrand Breuker de opdracht om bij-vriendelijker te gaan maaien. Tijdens dat proces besloot hij om het gemaaide gras niet meer te laten liggen, maar mee te nemen en bij wijze van experiment te persen. "Toen ik die groenbruine drab zag, wilde ik dat weleens proeven", zegt hij, "En toen bleek dat het zout was." Samen met de afdeling gladheidsbestrijding ontstond toen het idee van Grass2Grit.

Als strooidrab over fietspaden

Inmiddels is er met Europese subsidie en de medewerking van de provincie Noord-Holland een pand gehuurd en een fabriek ingericht, die het gras moet gaan verwerken. Aan het begin van de fabriekslijn gaan er tonnen gras in en aan het eind komen er honderden liters vloeistof en bouwmaterialen uit. Dit jaar zou de eerste lading zoutoplossing over de fietspaden worden 'gestrooid', maar het proces liep vertraging op.

Hillebrand Breuker, bedenker Grass2Grit (foto: Omroep Zeeland)

"Dat is innovatie", zegt Breuker, "Prachtig om te verzinnen, maar ploeteren om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen." Hij verwacht dat dit jaar het productieproces wel volledig werkt en dat er naast strooidrab ook bouwstoffen voor verkeersmeubilair zoals borden en beschoeiingen wordt geproduceerd. De samengeperste grasvezels worden daarvoor vermengd met bioplastic.

Beter voor bodemleven

Daarmee wordt voldaan aan de wens voor een meer circulaire economie: het zout dat wordt onttrokken aan het gemaaide gras komt weer terug in de grond wanneer er wordt gesproeid. Met de aantekening dat er nog steeds wat strooizout toegevoegd moet worden.

"Maar iedere kilo die we niet uit Marokko of Duitsland moeten halen, scheelt weer", volgens Breuker. "En omdat er minder bodemvreemd zout terug in de grond komt, komt dat het bodemleven weer ten goede."

Persmachine voor het uitpersen van gras (foto: Omroep Zeeland)

Om de diversiteit boven de grond te bevorderen wordt er meerdere malen per seizoen gemaaid waardoor er steeds een gedeelte van het gras en bloemen blijft staan. Wel wordt al het gemaaide gras dus verzameld, waar het vroeger vaak bleef liggen.

Is het wat voor Zeeland?

Met duizenden kilometers aan bermen en slootkanten zou er in principe voldoende grondstof zijn om ook hier een fabriek in te richten. Dat vereist wel lef, inzet en doorzettingsvermogen volgens Breuker: "Het is niet iets wat je één, twee, drie neerzet."

Maar: "Wanneer de provincie het voortouw neemt en het daarna kan overdragen aan een marktpartij, heeft het kans van slagen. Ze kunnen dan zelf de grondstoffen leveren en de eindproducten afnemen. Zo wordt er aan de wens voor een circulaire economie voldaan."