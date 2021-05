Persconferentie: meer versoepelingen als daling in ziekenhuizen duidelijk te zien is

Mark Rutte geeft toelichting op coronamaatregelen en eventuele versoepelingen. (foto: ANP)

Ook mogen volwassenen van 27 jaar en ouder vanaf 19 mei weer buiten sporten in groepsverband. Demissionair Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn voorzichtig optimistisch over de mogelijkheid van buitenlandse vakanties komende zomer. "Het hangt af van de besluiten van andere landen om open te gaan voor buitenlandse toeristen", aldus De Jonge. Vanaf zaterdag is het weer mogelijk om op vakantie te gaan naar landen waar sprake is van code geel.

Zeventien grote clusters

Beide bewindslieden benadrukten dat de versoepelingen alleen doorgaan wanneer het aantal ziekenhuisopnames verder afneemt. Rutte waarschuwde dat het belangrijk is om de coronaregels te blijven volgen. Daarbij refereerde hij aan de uit de hand gelopen Koningsdag op sommige plekken in Amsterdam. "Alleen daar zijn er zeventien grote clusters gevonden met besmettingen die teruggevoerd kunnen worden naar Koningsdag."

Priktempo

De Jonge wist verder te melden dat het tempo van de vaccinaties er inmiddels goed in zit. "We gaan naar een miljoen prikken per week. We gaan zo hard nu, je bent bijna aan de beurt."

