Ome Piet wordt 95 en krijgt poffertjeskraam cadeau

"Mijn ome Piet werd geboren in de poffertjeskraam. Hij is er mee opgegroeid. Het zit in de familie want ik heb ook een poffertjeskraam. Ik heb hem ooit beloofd dat we samen poffertjes zouden eten, maar dat is er nog nooit van gekomen. Daarom ben ik nu naar Koewacht gereden om hem met mijn poffertjeskraam te verrassen", legt Visser uit.

'Geweldig!'

Bettinger is erg blij met de verrassing op zijn verjaardag: "Dit is geweldig. Niet iedereen mag deze leeftijd bereiken en ik ben heel blij dat er zoveel mensen gekomen zijn."

Vroeger was hij altijd in de poffertjeskraam te vinden: "Ze kwamen me soms de strot uit." Toch zijn de poffertjes van zijn neef Richard erg welkom: "Ze zijn erg lekker. Deze zijn goed!"