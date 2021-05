Samen leuke dingen doen en nieuwe vrienden maken in Hulst

Jongerencentrum Komma in Hulst zet zich in voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. (foto: Omroep Zeeland)

Zorgboerderij Kaat in Kloosterzande en welzijnsorganisatie Hulst voor Elkaar kunnen dankzij die steun jongeren begeleiden die moeite hebben met sociale contacten, zich eenzaam voelen, onzeker zijn of gepest worden.

'Geen label, wel hulp' is een van de projecten die subsidie krijgen vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, een bedrag van 20 miljoen euro dat bedoeld is om de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren. Zeventien projecten waren hiervoor aangemeld. In januari zijn de eerste negen projecten al goedgekeurd, onlangs werd voor nog eens zes projecten het licht op groen gezet.

Hele dagen op hun kamer

Eén ton gaat naar het initiatief van zorgboerderij Kaat. Ivanka van der Have, jeugdhulpverleenster en oprichter van Kaat, hoort regelmatig verhalen van jongeren die de hele dag op hun kamer zitten, en niet alleen omdat ze nog veel online lessen volgen. Ze zijn niet depressief of gameverslaafd en zijn geen drop-out, zijn ook niet in beeld bij hulpverleners, maar zitten 'niet lekker in hun vel'. School en ouders maken zich toch zorgen.

Zelf bedenken

Samen met een jongerenwerker van Hulst voor Elkaar start Van der Have deze zomer met een groepje jongeren in jongerencentrum Komma in Hulst. De deelnemers mogen zelf bedenken wat ze graag willen doen in hun vrije tijd en krijgen ook een budgetje tot hun beschikking. Via een app-groep kunnen ze ook zelf contact onderhouden en afspreken, bijvoorbeeld om samen naar de film te gaan. Als dat nodig is kunnen ze ook op haar eigen zorgboerderij terecht, waar ook veel paarden zijn.

Join us

Van der Have maakte kennis met het programma Join Us dat goede resultaten boekt, onder meer in Brabant. Het programma wil eenzaamheid onder jongeren terugdringen door hen samen te brengen en te helpen sociaal sterker te worden. Jongeren motiveren om samen dingen te ondernemen, is het doel. "Het is niet zo dat deze jongeren niets willen of met geen stok de deur uit te krijgen zijn, zoals vaak wordt gedacht", zegt ze.

"Nee, ze willen juist zelf heel graag dat er iets verandert in hun leven", weet ook Mariska Sijs van Hulst voor Elkaar. "Het is geen zwaar verhaal. Het zijn geen probleemjongeren. We hebben ook niks met school te maken, het gaat er echt om wat ze in hun vrije tijd doen." Doorverwijzing gebeurt door een huisarts, zorgcoördinator van school of op aanraden van de ouders.