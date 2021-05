Goedemorgen! Sportscholen en binnenbaden volgende week beperkt open en het Zeeuws dreigt te verdwijnen

Demissionair premier Mark Rutte geeft toelichting op de coronamaatregelen en eventuele versoepelingen. (foto: ANP)

Mark Rutte en Hugo de Jonge maakten tijdens de persconferentie gisteravond bekend dat er verdere versoepelingen aankomen, mits de situatie in de ziekenhuizen dat toelaat. Er is bovendien hoop voor iedereen die verlangt naar een vakantie in het buitenland komende zomer; de bewindslieden zijn voorzichtig optimistisch wat dat betreft.

Vanaf zaterdag is het weer mogelijk om op vakantie te gaan naar landen waar sprake is van code geel. Op dit moment kleurt bijvoorbeeld bijna heel Europa nog oranje, maar sommige landen springen dan waarschijnlijk naar code geel (of groen).

Steeds minder mensen spreken Zeeuws. (foto: Connely Lous)

Minder goed nieuws voor elke trotse Zeeuw: dialecten en streektalen dreigen te verdwijnen. Hoogleraar Germaanse taalkunde Arjen Versloot zei gisteren in De Zeeuwse Kamer te verwachten dat alleen het Fries en Limburgs kans maken om behouden te blijven. "Het is een onaangename waarheid", aldus Versloot. "Veel mensen hadden dat gevoel al, maar onderbouwd met cijfers is het wel confronterend."

Komma is gezellig volgens de jongeren die er komen: "Je hebt hier veel vrijheid' (foto: Omroep Zeeland)

Dat sociale media geen weerspiegeling van het echte leven zijn, mag als bekend worden verondersteld. Maar dat voorkomt niet dat veel jongeren, mede door schuld van Instagram, Snapchat en TikTok het gevoel hebben dat ze buiten de boot vallen. Komt bij dat corona het lastig maakt gezellige dingen te doen. In Hulst wordt daarom 'Geen label, wel hulp' gelanceerd, een project dat jongeren die onzeker zijn en vereenzamen op allerlei manieren te steunen.

Het wordt een zonnige dag (foto: Piet Grim)

Het weer

Het wordt een rustige en vrij zonnige dag met vanochtend droog weer en vanmiddag en vanavond enkele buien, met de meeste kans op een bui in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Het wordt iets minder zacht dan gisteren, want de maximumtemperaturen lopen uiteen van 15 tot 17 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.