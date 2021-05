Hoe de eetstoornis van Petra's dochter leidde tot een paardenranch voor lotgenoten

Petra weet als geen ander hoe lastig een vakantie kan zijn. "We zijn zelf naar Portugal geweest met onze dochter die een eetstoornis heeft gehad. Een vakantie is bedoeld om even tot rust te komen, maar we merkten toen hoe moeilijk het is om daar iets moois van te maken."

Activiteiten en coaching

Die minder fijne ervaring wil ze nu omzetten naar iets positiefs. Daarom hebben zij en haar man Corné de Stichting Willskracht opgezet en zijn er op hun paardenranch lodges gebouwd voor vier gezinnen die daar een midweek kunnen verblijven. Dat moet voelen als een vakantie waarbij er ruimte is voor coaching.

Petra: "We hebben een heel fijn team bij elkaar gevonden. Zo kunnen de gezinnen gesprekken hebben met een orthopedagoog of zelfs een psycholoog, maar eigenlijk ligt de focus veel meer op activiteiten." Voor die activiteiten zijn er onder anderen een paardencoach, een coach die zich bezighoudt met yoga en ademhaling, maar ook een zeilcoach.

"Mindfullness zeilen noemt hij het zelf", zegt Petra. "De coaches stellen zich voor aan het begin van de week en het is aan het gezin of ze daar gebruik van willen maken."

Paardencoach Esther is één van de coaches waar de gezinnen gebruik van kunnen maken (foto: Omroep Zeeland)

Heel bewust is er voor deze manier van behandeling gekozen. De eigen ervaring leerde dat een een-op-een gesprek aan tafel niet altijd het meest effectief was.

Petra: "Onze dochter praatte nauwelijks. Ze zei ook vaak dat alles zo vastzat in haar hoofd. Uiteindelijk heeft ze een jaar lang paardencoaching gehad en daardoor is ze meer gaan praten." Ze herinnert zich nog een wandeling met een paardje. "We liepen hier de duinen over en de gesprekken kwamen ineens. De tranen stroomden over mijn wangen, want ik had ze al bijna twee jaar niet gehoord."

Eetstoornis raakt het hele gezin

De focus moet overigens niet alleen liggen op het familielid met de eetstoornis, want een eetstoornis raakt volgens Petra iedereen. "Je wilt niet weten wat er in een gezin gebeurt. Onze dochter is een tweeling en d'r tweelingzus herkende haar niet meer. Haar broer snapte er niets van en zei: 'Waarom eet je niet gewoon? Je ziet toch wat het allemaal aanricht.'"

Ook de ouders moeten op hun tenen lopen, zegt Petra. "Iedereen zit eigenlijk in zijn eigen wereldje en wat wij voor elkaar willen krijgen, is dat het gezin weer in verbinding komt met elkaar."