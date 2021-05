Middelburgse huisarts wordt platgebeld om 'prullenbakvaccin'

Vaccinatie corona (foto: Omroep Zeeland)

Ponten is voor zover bekend de eerste huisartsenpraktijk in Zeeland die zich heeft aangemeld op de website en dat hebben ze geweten. Praktijkmanager Yvonne van Burgh: "De telefoon is sindsdien ontploft en gisteren stonden er om 17.00 uur zelfs mensen voor de praktijk te wachten."

Niet bellen

Inmiddels hebben zeventien huisartsenpraktijken in Nederland zich aangesloten bij de site. Op de website wordt gevraagd niet te bellen naar de huisarts om te voorkomen dat praktijken overspoeld worden met telefoontjes, maar dat heeft de vele bellers naar de Middelburgse praktijk niet tegengehouden. Eigenlijk moeten mensen op de site kijken of er vaccin over is en dan naar de praktijk komen zonder afspraak.

De praktijk haalt het vaccin uit een flacon waar elf porties in zitten. Zodra de flacon wordt geopend is het vaccin acht uur lang bruikbaar. Om verspilling te voorkomen en zo veel mogelijk mensen van dienst te zijn heeft Ponten zich aangemeld op de website. Als er porties overblijven kunnen mensen naar de praktijk komen. Zo heeft de praktijk vrijdag een flacon waar maar zeven mensen voor geregistreerd staan. Die overgebleven vier plekken zijn nu ingevuld.

Overal vandaan

De bellers komen niet alleen uit Middelburg volgens Van Burgh: "We zijn al gebeld vanuit Eindhoven en Den Haag." Die afstanden zijn volgens de praktijk niet praktisch. Als blijkt dat er vaccin over is moet er zeer snel iemand voor langskomen. Ook wordt er gebeld door mensen die tot nu toe buiten de boot vallen qua vaccinatie. "We hebben al schrijnende gevallen gehoord", aldus Van Burgh.

Inmiddels heeft de praktijk een lijst gemaakt met mensen die een overgebleven vaccin willen hebben. Die worden gebeld zodra er vaccin over is.

Lees ook: