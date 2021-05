Omwonenden blijven ageren tegen Euregiotuinen in Oostburg, raadsleden raken geïrriteerd

Het centrumgebouw van de voormalige Euregiotuinen krijgt in de plannen van recreatieondernemer Eric van Damme een horecafunctie (foto: Omroep Zeeland)

Natuurlijk, het is het goed democratisch recht van de mensen om tegen het voorontwerp-bestemmingsplan voor Regiopark Oostburg, zoals de nieuwe naam van de Euregiotuinen in Oostburg luidt, te ageren en gebruik te maken van het inspreekrecht. Maar het moest raadslid Quaak wel van het hart. "Op een gegeven moment ontstaat er weerstand, want het is steeds hetzelfde verhaal."

Belangen zijn groot

Voor de insprekers zijn de belangen echter groot. Het gaat om hun woon- en leefomgeving, die in hun ogen bedreigd wordt als recreatieondernemer Eric van Damme op deze plek een recreatiepark mag realiseren en meerdaagse festivals mag organiseren. Ze vrezen geluidsoverlast, die niet beperkt blijft tot vijf evenementen per jaar, zoals sommigen de bezwaren vanuit de buurt wegwuiven. Omwonende Lieske Govaert kwam, alles bij elkaar opgeteld, op 27 dagen per jaar. Daarbij komen nog de vele kleinere evenementen zoals beurzen, waarmee de gemeente volgens haar 'een vrijbrief' afgeeft aan de ondernemer. "Ik vraag me af of jullie je buurman ook nog zo leuk vinden als hij elk weekend een feestje bouwt in zijn tuin", richtte ze zich tot de commissieleden. "Jullie kunnen dan de politie bellen, wij niet."

Natuur 'wegjagen'

Ook de natuur die zich in de afgelopen twintig jaar dat de Euregiotuinen nu leegstaan vrijelijk heeft kunnen ontwikkelen gaat er aan, menen zij. "We willen allemaal meer natuur en fauna en hier gaan we het wegjagen met lawaai en drukte", aldus Govaert.

Omwonende De Rooij verwees naar de Bosvisie waarin Zeeland aangeeft 425 hectare bos te realiseren. "Wat zou het een verspilling zijn als de Euregiotuinen hier niet in meegenomen worden. Er liggen daar enkele hectares kant en klaar."

Het terrein van de Euregiotuinen in Oostburg in 2020 (foto: Omroep Zeeland)

De Rooij ervoer 'van diverse instanties slechts desinteresse en soms intimidatie' in plaats dat er nu eens serieus wordt gekeken 'naar wat ons te wachten staat'. "Was de keuze voor Van Damme bedoeld om snel van een hoofdpijndossier af te komen of lopen er misschien allerlei lijntjes?" Raadsleden Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme en Sebastiaan Keijmel van Onafhankelijk West eisten dat de inspreker die bewering ophelderde, maar die hield verder zijn mond.

Zelf telefoon pakken

De gemeente is op dit moment bezig om alle 28 ingediende bezwaren te inventariseren en te verwerken. Ondertussen maken de bezwaarmakers zich druk om de radiostilte van de initiatiefnemer die hen nog geen enkele keer persoonlijk zou hebben bijgepraat. Jan Elfrink van de PvdA en Marian van Oostenbrugge van Nieuw Gemeentebelang vonden dat de mensen ook zelf contact kunnen leggen. "U kunt ook zelf de telefoon pakken."