Voor verpleegkundige Linda is geen dag hetzelfde

SEH verpleegkundige Linda (foto: Omroep Zeeland, Linda de Graaf)

De Graaf vertelde over haar werk in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Door corona en het feit dat we sommige patiënten in isolatie moeten behandelen zorgt wel voor extra druk", vertelt ze. Als er mensen met corona-achtige klachten binnenkomen op de spoedeisende hulp dan wordt er eerst een test afgenomen. "Tot de uitslag bekend is gaan wij beschermd de kamer binnen. Die kunnen we dan ook niet zo maar af. Als we iets nodig hebben of voor onderzoek weg moeten, moet dat aangegeven en aangepakt worden", legt ze uit.

Elke dag is anders

Het mooie aan haar werkt vindt ze dat elke dag anders is. "Het maakt het beroep dynamisch en afwisselend en je blijft je leven lang leren. Je moet bijblijven en breed geschoold zijn en blijven."

Minder leuk is de druk die er soms is, als er bijvoorbeeld tien mensen zitten te wachten en er maar beperkt plek is. "Je wilt soms meer doen dan dat je kan. Je doet je best en blijft je best doen. Maar ik probeer dan altijd maar te denken dat de dag vanzelf afloopt."

Zeeuwse verpleegkundigen worden vandaag, tijdens de Dag van de Verpleging, in het zonnetje gezet. Bij het Adrz in Goes krijgen de medewerkers bijvoorbeeld een lunch aangeboden.

De Dag van de Verpleging bestaat sinds 1964. Het wordt gevierd op 12 mei, omdat dat de geboortedag was van de Engelse verpleegkundige Florence Nightingale. Zij werd 201 jaar geleden geboren en was de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Ze is ook bekend geworden door haar inzet voor de gewonden tijdens de Krimoorlog in 1856, wat haar de bijnaam 'The lady with the lamp' opleverde. Voor verpleegkundigen staat ze bekend om haar aanpak van de gebrekkige ziekenverpleging. Ze verzamelde gegevens over sterfte en ziekte in de ziekenhuizen en zette die om in grafieken en statistieken. Ze ging toen al de onhygiënische toestanden te lijf.

"Volgens mij was het een strenge vrouw, want ze wist veel voor elkaar te krijgen", zegt Linda de Graaf. "Ze kreeg dokters zover om hun handen te wassen voor de operatie. Ik ben haar daar wel dankbaar voor, want het zijn goede veranderingen geweest die ze doorvoerde. Mooi dat zo'n iemand is opgestaan in die tijd. Elk jaar denk ik op de Dag van de Verpleging even aan haar."