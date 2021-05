Ondernemers profiteren van aantrekkelijker Vlissingen

Nog steeds staan er veel winkelpanden leeg in de Vlissingse binnenstad. "Maar daar is Vlissingen niet uniek in, in deze tijd", stelt Van Boven. Ze ziet de binnenstad juist opbloeien. "De laatste jaren veranderen dingen ten goede. Als je nu door de stad rijdt, zijn er alle tekenen van hoe hard we aan het werk zijn. Daar ben ik heel trots op." Van Boven heeft zelf met haar man een café aan de Nieuwedijk in Vlissingen.

Tien tot vijftien procent in de plus

Door de bouw van het nieuwe stadsdeel Scheldekwartier bij het centrum en het toenemend aantal toeristen in de stad boeken ondernemers meer omzet. "Ondanks de corona hebben ondernemers vorig jaar veel meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Gemiddeld is er tien tot vijftien procent meer omzet gedraaid in de zomermaanden." Ondernemers in de Vlissingse binnenstad voelen de groei en zijn aan het investeren. "Je ziet het aan ondernemers die van een kleiner naar een groter pand verhuizen. Dat doen ze niet voor niks."

Moeilijke jaren voor Vlissingen Vlissingen heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. De stad staat nog steeds onder financiële curatele van het Rijk en de provincie Zeeland, vanwege grote schulden die onder meer zijn ontstaan door het Scheldekwartier. De ontwikkeling daarvan klapte in 2008 in elkaar door de bankencrisis. Projectontwikkelaars trokken zich terug en de eerste huizenbouw kwam stil te liggen. De gemeente droeg financiële risico's en had uiteindelijk een schuld van ongeveer een kwart miljard euro. Onder curatele van Rijk en provincie moest de stad ingrijpend bezuinigingen op onder meer culturele voorzieningen.

Van Boven ziet zelf steeds meer toeristen naar de stad komen. "Als je afgelopen zomer zag hoe druk het hier in de stad was... Middelburg en Veere zijn dat misschien gewend, maar voor ons is dat nieuw. Ik heb altijd gezegd: Vlissingen is het best bewaarde geheim van Walcheren. En dat geheim is nu verklapt." Volgens de ondernemers-voorzitter geldt het niet alleen voor het hoogseizoen, maar komt ook het weekendtoerisme naar Vlissingen op gang. "Dat geeft ons heel erg goede hoop."

Veel nieuwe inwoners

Ook de bouw van het nieuwe stadsdeel Scheldekwartier bij het centrum is een goede ontwikkeling voor de binnenstad, "We krijgen er veel nieuwe inwoners bij, maar er zijn ook mensen die vanuit de Randstad in Vlissingen komen wonen omdat ze hebben ontdekt dat het hier toch wel heel erg leuk is. Er is hier nog ruimte en er is hier echt nog wat te doen, te ontwikkelen. Dat zie je in de huizenmarkt, maar dat zie je ook in de ontwikkeling in de stad."