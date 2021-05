Omgekomen piloot uit Goes vloog in toestel dat niet geschikt was voor reclamesleep

Het vliegtuig crashte langs de A58 (foto: ANP)

Uit het rapport blijkt dat CNE Air, het reclamebedrijf waar de Goesenaar voor vloog, de veiligheid niet op orde had. Zo was de propeller van het vliegtuig niet geschikt om reclamesleepvluchten mee te doen.

Op donderdagochtend 31 mei 2018 ging de man met zijn reclamevliegtuig vanaf Breda International Airport de lucht in. Maar al snel ging het mis. Het toestel kwam niet hoog genoeg en stortte net naast de A58 neer. Het slachtoffer zat alleen in het vliegtuig en overleed ter plekke.

Toestel te zwaar beladen

De onderzoeksraad concludeert nu dat het vliegtuig te langzaam vloog en de motor niet genoeg vermogen had om na het oppikken van de banner te versnellen en te stijgen, schrijft Omroep Brabant. Daarnaast was het toestel ook nog eens te zwaar beladen, waardoor het de piloot niet lukte de situatie onder controle te krijgen.

Tijdens het ongeluk trokken er regen- en onweersbuien over, maar volgens de onderzoeksraad hielden die geen verband met het ongeluk. Volgens de onderzoekers was CNE Air te weinig bezig met de veiligheid van de vliegtuigen. Ingehuurde techneuten onderhielden de toestellen. Daardoor wist zowel het bedrijf als de piloot te weinig van de beperkingen van het vliegtuig.

Geen controles door inspectie

De onderzoeksraad is verbaasd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport sinds het bestaan van CNE Air, dat is opgericht in 2008, nooit actief controles heeft gehouden bij het bedrijf. De onderzoekers adviseren het bedrijf snel veiligheidsmaatregelen voor onderhoud en vluchten in te voeren. Daarnaast is het advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om controles bij dergelijke luchtvaartbedrijven in te voeren om de kans op herhaling te verkleinen.

Chris Neidt van CNE Air kan zich niet vinden in de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft getrokken. Hij zegt tegen Omroep Brabant dat het rapport verzonnen is. "Ze hebben er bijna drie jaar over gedaan om zoiets bij elkaar te scharrelen en van alles uit te zoeken wat nergens op slaat", aldus Neidt. Hij denkt dat de crash juist wel met het weer had te maken. "Een plotselinge neerwaartse wind, downforce genoemd, heeft het vliegtuig tijdens de start naar beneden gedrukt. Daar hebben ze het in het rapport helemaal niet over."

