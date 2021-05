Documentaire over Hulster muzikant JB Meijers (foto: The Orchard Music)

In het VPRO-programma Het Uur van de Wolf is woensdag een documentaire te zien over de Hulster muzikant JB Meijers. Hij produceerde talloze albums van bekende Nederlandse artiesten, waaronder De Dijk, Acda en de Munnik en BLØF.

In 2014 maakte hij als gitarist deel uit van The Common Linnets, de band die Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. De documentaire JB's Paradise is gemaakt door Bram van Splunteren.

Trailer JB's Paradise

Jan-Bart Meijers werd geboren in Delft, maar groeide op in Hulst. Daar speelde hij in de band Charmin' Children. Het werd het begin van een veelzijdige muzikale carrière. Als gitarist trad hij op met De Dijk en Acda en de Munnik, voor wie hij later ook albums produceerde. In 2014 werkte hij samen met BLØF op het album In Het Midden Van Alles.

Favoriete classics

Vorig jaar werkte hij nauw samen met Barry Hay. Ze maakten het album For You Baby, met daarop covers van favoriete classics van Barry, zoals Blue Bayou en I'm On Fire. De geplande concerten van het duo in Paradiso Amsterdam konden door corona helaas niet doorgaan. Dit jaar verscheen het derde solo-album van JB Meijers, The Beginning and Everything Before.

In de documentaire JB's Paradise komen naast JB zelf allerlei mensen aan het woord met wie hij gewerkt heeft, zoals Huub van der Lubbe, Ilse DeLange en Carice van Houten. De titel van de docu verwijst naar zijn huidige woonplaats Bonaire, waar hij na een moeilijke periode zijn rust gevonden heeft.

De documentaire is woensdag 12 mei te zien op NPO 2 in het programma Het Uur van de Wolf (23:10 uur) en online.

The Common Linnets - Calm After The Storm (2014)

BLØF - Spijt Heb Je Morgen Maar (2014)

JB Meijers - Masters Masses (2020)