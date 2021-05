Corona in Zeeland: 160 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Aangezien de registratie van de nieuwe besmettingen door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Daarop is te zien dat het aantal positieve coronatests nu in alle regio's aan het dalen is. Dat was op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen gisteren ook al het geval, maar op de Bevelanden en Noord-Zeeland (Tholen en Schouwen-Duiveland) heeft de lijn nu ook een daling ingezet.

Toch zijn de gemelde positieve tests op Schouwen-Duiveland en Tholen vandaag hoger dan gisteren, zoals te zien is in onderstaande tabel. Tholen heeft met 25 positieve tests het hoogste aantal van heel Zeeland. Terneuzen (23) en Reimerswaal (22) volgen op de voet. In Noord-Beveland en Kapelle werden de minste positieve tests gemeld: allebei twee.

Het RIVM meldt verder één ziekenhuisopname van iemand uit de gemeente Goes.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente za 8 mei zo 9 mei ma 10 mei di 11 mei woe 12 mei Borsele 6 6 5 11 12 Goes 13 11 12 13 10 Hulst 6 15 10 1 10 Kapelle 3 4 4 5 2 Middelburg 25 19 35 14 10 Noord-Beveland 9 1 3 0 2 Reimerswaal 17 28 27 15 22 Schouwen-Duiveland 12 4 5 7 15 Sluis 9 5 2 0 5 Terneuzen 14 22 24 15 23 Tholen 29 11 24 11 25 Veere 6 2 5 5 7 Vlissingen 10 22 14 13 17 Totaal Zeeland 159 150 170 110 160

Wie de gemeenten vergelijkt op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal, ziet dat ook dat kaartje wat minder rood gekleurd is dan de afgelopen tijd het geval was. Hulst en Kapelle zijn allebei een risiconiveau gezakt naar 'ernstig'. In totaal staan nu zeven gemeenten op 'ernstig', de rest behoudt risiconiveau 'zeer ernstig'.

Reimerswaal en Tholen zijn nog steeds bijna bruin op de kaart. De gemeenten zijn wel iets gezakt op de lijst met alle Nederlandse gemeenten als het gaat om de besmettingen per 100.000 inwoners. Ze staan nu respectievelijk op plek 3 en 4.

Lees ook: