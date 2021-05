Onderzoek naar de neergeschoten Kezban gaat verder: verdachte wil opnieuw verklaren

Aanhouding na schietincident in Middelburg. (foto: HV Zeeland)

De gesprekken met een psycholoog zijn onderdeel van het politieonderzoek. De psycholoog onderzoekt onder meer of de verdachte een geestelijke stoornis heeft. Naar aanleiding van deze gesprekken wil de Domburger opnieuw een verklaring afleggen. Eerder verklaarde hij dat het wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken ervan.

Opnieuw voor de rechtbank: Domburger die verdacht wordt Kezban te hebben neergeschoten. (foto: Zeynep Avci)

Het slachtoffer werd op 26 augustus in haar huis in Middelburg neergeschoten, waarna ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam werd gebracht. Daar lag de Middelburgse twee maanden in coma. Eind oktober ontwaakte ze en startte ze haar revalidatietraject.

Kezban moet nog verhoord worden, maar is daar nog niet toe in staat.

Het revalidatiecentrum kan haar niet meer de zorg bieden die zij nodig heeft" Verklaring van de familie van Kezban

Kezban verlaat binnenkort het revalidatiecentrum waar ze tot nu toe verbleef. "Helaas kunnen zij daar niet de zorg bieden die zij nodig heeft. Op dit moment wordt gekeken naar welke vorm van zorg beter geschikt is om haar zo goed mogelijk te helpen in haar verdere herstel", laat haar familie weten in een verklaring. Het is nog onduidelijk waar Kezban naartoe moet en wanneer ze verhoord zou kunnen worden.

'Een lange weg te gaan'

"Het is voor Kezban en het verloop van deze zaak van groot belang dat zij alle ruimte krijgt om te vertellen wat haar is aangedaan" volgt de familie in de verklaring. "Kezban gaat nog steeds met hele kleine stapjes vooruit, maar heeft nog altijd zeer intensieve zorg nodig."

De volgende zitting bij de rechtbank is in augustus. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

