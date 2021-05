Gratis lunch voor alle medewerkers van Adrz in Goes

De medewerkers van het ziekenhuis waarderen het gebaar. "Het is heel bijzonder dat ze dit over hebben voor ons als verpleging, echt een heel mooi gebaar", laat Mattheo Mol weten, die verpleegkundige is op de afdeling interne geneeskunde.

Beter kun je niet hebben

"We werken hard, dat doen we allemaal hier in het ziekenhuis. Het is toch leuk dat je dan een lunch aangeboden krijgt. Met het zonnetje erbij kun je beter niet hebben", zegt Wendy van de Scopie Behandelafdeling.

De zorgmedewerkers kunnen kiezen uit verschillende broodjes of een salade (foto: Omroep Zeeland)

Het is een waardevolle aanvulling op de hele zware periode die we hebben gehad. Erg leuk dat dit wordt georganiseerd en het is erg lekker", zegt Judith Goulooze teamleider van de Geriatrie en Neurologie.

In de vroege uurtje al aan het smeren

Het accountantskantoor uit Goes kreeg het idee een paar maanden geleden. "We wisten dat deze dag eraan zat te komen. De horecasector is een belangrijke klant van ons, maar ook de zorgsector. Met dit aanbod steunen we hen allebei", vertelt Armando Hermes van het accountantskantoor.

De Dag van de Verpleging bestaat sinds 1964. Het is de geboortedag van de beroemde Engelse verpleegkundige Florence Nightingale. Zij wordt gezien als de grondlegger van de moderne geneeskunde.

Hij schakelde namelijk lokale horecaondernemers in om de lunch te verzorgen. "Ze zijn vanmorgen heel vroeg al begonnen met smeren. We vonden het passen om de mensen in de zorg een hart onder de riem te steken en het was een mooie kans om zo ook onze horecaondernemers een steuntje in de rug te geven."

Deze sleutelhangers zijn door de Verpleegkundige Adviesraad uitgedeeld (foto: Omroep Zeeland)

Het ziekenhuis zelf werd ook nog een kleine attentie geregeld. Aan de medewerkers werd vanuit de Verpleegkundige Adviesraad een sleutelhanger uitgedeeld.