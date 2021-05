Gerepareerde brug bij Bruinisse zorgt voor opluchting bij ondernemers

Schepen wachten bij de sluis in Bruinisse tot de brug opengaat (archief) (foto: ANP)

Ruurt van der Wel, regiomanager van ondernemersvereniging HISWA-RECRON is vooral opgelucht dat de brug nog vóór Hemelvaartsdag gemaakt kon worden, want daar drong hij op aan. "Dan staat de sluis continu vol en daar gaan vijftig tot zestig boten in", zegt hij. "Het geeft wel aan hoeveel scheepsverkeer dat is en hoeveel portemonnees dat zijn. De vier tot vijf maanden na Hemelvaart zijn de dagen waarop het verdiend wordt."

Toch zorgt de gang van zaken wel voor een dubbel gevoel bij Van der Wel. Hij hoopte iets eerder van Rijkswaterstaat te horen dat de brug open zou gaan en niet pas vanmiddag. Ondernemers konden daar volgens hem nog profijt van hebben. "Er konden bijvoorbeeld nog boten verhuurd worden", zegt hij.

De kapotte brug zorgde maandenlang voor hinder onder het scheepvaartverkeer én autoverkeer. Naast de brug is jaren geleden een bypass gebouwd. Als de hoofdbrug openstaat, kan het verkeer via de bypass naar de overkant rijden. Omdat de hoofdbrug kapot was, moest de brug van de bypass open, om de scheepvaart er door te laten. Daardoor ontstonden er meteen files.

Rond 15.00 uur vanmiddag werd duidelijk dat de brug weer helemaal klaar is voor gebruik. Volgens Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat is dat niet een besluit dat zomaar genomen kon worden. "We hebben een heel maatregelenpakket moeten invoeren om de veiligheid te waarborgen. Het pakket omvat een veilige bediening bij de ingebruikname."

'Hoop is waarheid geworden'

De Feijter legt uit dat Rijkswaterstaat maanden aan dat pakket heeft gewerkt. "Vandaag is de beslissing definitief gevallen. Daar is hard aan gewerkt. De hoop is de waarheid geworden."

De ondernemers op en rond het Grevelingenmeer kunnen hoe dan ook blij zijn dat de brug weer gerepareerd is. "Het waren spannende maanden voor ondernemers, die een deel van de omzet zagen verdampen door deze situatie", zegt Van der Wel. Hoeveel dat precies is, kan de regiomanager niet zeggen. Als de brug het hele seizoen gesloten was, kon de schade oplopen tot ruim drie miljoen euro.

Ruurt van der Wel bij de brug. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen HISWA-RECRON drong aan op een snelle reparatie. Het was ook de wens van wethouder Ankie Smit van Schouwen-Duiveland. Ook Tweede Kamerleden wilden een snelle reparatie en stelden daarover vragen aan de minister van Infrastructuur.

