Celstraf voor Terneuzense vrouw die RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigde

Jaap van Dissel, directeur RIVM, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus (foto: ANP)

De 53-jarige Terneuzense verdachte zou samen met de medeverdachte in een groep met 200 leden in berichtendienst Telegram een filmpje van een brandende Nederlandse vlag hebben geplaatst met de tekst 'Van Dissel is een MK ultra-sado pedo'. Dat filmpje zou in haar tuin opgenomen zijn. Bij een andere afbeelding van Van Dissel stond de tekst: 'Ik ben morgen jarig en wil graag bakstenen.' Daarbij werd het adres van Van Dissel genoemd.

De vrouw wilde naar eigen zeggen niemand bedreigen en had het niet zodanig bedoeld. Van Dissel vond het wel bedreigend en deed aangifte. De vrouw kan zich wel voorstellen dat de RIVM-baas, die al langer mikpunt is, zich bedreigd voelde, maar haar advocaat betoogde dat er van bedreiging geen sprake was.

Satanisch pedonetwerk

De verdachte gelooft in de complottheorie dat er een satanistisch pedonetwerk bestaat, waar Van Dissel ook toe zou behoren. Ze noemde de directeur 'een gevaar' en neemt geen afstand van deze uitspraak. Ze denkt dat Van Dissel in de jaren tachtig kinderen heeft misbruikt. Op vragen van de rechter waarom ze in de chatgroep zat en waar ze al dan niet in gelooft wilde ze geen antwoord geven.

De directeur-generaal van het RIVM was ook aanwezig bij de zitting. Hij vertelde dat de dreigementen sinds vorig jaar persoonlijker werden. Het instituut kreeg al een tijd veel kritiek, maar Van Dissel werd op een gegeven moment persoonlijk doelwit van de complotdenkers. "Het RIVM kan echt wel tegen een stootje. We gaan kritische geluiden niet uit de weg, integendeel. Echter, de zaak van vandaag gaat verder, het richt zich nu tegen één persoon." Volgens hem zijn er 'grenzen aan wat te accepteren is'.

Op vrije voeten

De straf van vier weken waarvan twee voorwaardelijk betekent dat de vrouw weer op vrije voeten komt. Sinds haar aanhouding op 30 april zat ze vast.

Het politieonderzoek naar de Telegram-groep loopt nog door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zei de officier van justitie.