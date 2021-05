Hoe kom je van een muggenplaag af? Met vissen!

De muggenbestrijding gebeurt zo op een biologische manier: "En doordat de muggen worden opgegeten, is er ook minder voedsel voor spinnen. Zo kunnen we naast de muggenoverlast, ook de overlast van spinnen tegengaan", legt De Vrieze uit.

Muggenplaag

Deze oplossing was erg nodig, want het vakantiepark heeft last gehad van een flinke muggenplaag: "We proberen nu op een ecologische manier de muggenplaag van afgelopen jaar te bestrijden. Volgens de reviews van onze gasten waren de muggen erg vervelend. Dat willen we komende zomer voorkomen. Hopelijk is dit een effectieve oplossing. We hebben er vertrouwen in", vertelt Jimmy van Goudswaard van Roompot.

Er zijn verschillende soorten vissen te water gelaten: "Vanaf nu zwemmen de rietvoorn, de goudwinde, de zilverwinde en de driedoornige stekelbaars hier rond. Die vissen kunnen goed samenleven", aldus De Vrieze.

Minder muggen

De komende periode moet uitwijzen of deze methode met vissen effectief is. De Vrieze kan nog niet zeggen hoeveel minder muggen er deze zomer precies zullen rondvliegen: "Wel hebben we dit bij een ander vakantiepark ook uitgevoerd en daar was het resultaat positief. We verwachten dus dat de overlast in elk geval zal worden teruggedrongen."