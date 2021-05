Wethouder Ploegaert weigert fysiek te vergaderen

CDA-wethouder Peter Ploegaert (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder luisterde via de telefoon mee en probeerde te reageren op vragen vanuit de commissie. Wethouder Rian de Feijter hield daarvoor haar telefoon bij de microfoon. Maar dat was geen onverdeeld succes. Ploegaert was nauwelijks te verstaan voor de aanwezigen, laat staan voor de toehoorders die de commissievergadering online probeerden te volgen. Daarop besloot commissievoorzitter Robert Evers dat de wethouder schriftelijk kon reageren op de vragen.

'Ik ben hier principieel in'

De wethouder baalde er, een dag later, van dat het zo liep, maar voor hem was het een principekwestie; het signaal dat de gemeenteraad hiermee afgeeft aan de samenleving. Formeel mag het uiteraard, erkent hij. "Maar ik vind mijn gezondheid belangrijker dan de politiek en vind dat de gemeenteraad ook een voorbeeldfunctie heeft richting de bevolking. Dat geldt ook voor de provincie en het Rijk. Politici hebben mijns inziens geen grotere immuniteit dan anderen."

Geen stem

De beslissing om weer bij elkaar te komen, was door het presidium - de fractievoorzitters en de burgemeester - genomen. Ploegaert had daar geen stem in. De meeste raadsleden waren daar blij om, na maanden online vergaderen vanuit huis, en waren niet gelukkig met de keuze van de wethouder. Maar voor hem telt: "Politiek gaat over veel zaken, maar niet over mijn gezondheid". Al vond hij het wel heel jammer dat 'hybride' - half fysiek, half online - bijeenkomsten technisch nog niet lukken.

Zegeningen

Een voordeeltje had zijn afwezigheid wel. Een aantal agendavoorstellen uit Ploegaerts' portefeuille, zoals het gevraagde budget voor archeologisch onderzoek, werd tot A-stuk verheven. Dat betekent dat deze voorstellen in de raadsvergadering van eind mei - die overigens wel weer online is - zonder al te veel discussie worden aangenomen. "Ik tel mijn zegeningen."