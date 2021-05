Goedkoop tanken, dan moet je toch echt de grens over

De goedkoopste pomp over de grens staat in Kemzeke (foto: Omroep Zeeland)

De allergoedkoopste pomp die we hebben kunnen vinden is het AVIA-station aan de weg van Hulst naar Sint-Niklaas, vlak voor Kemzeke. Voor 133,4 eurocent wordt daar al een liter Euro95 geleverd. Terwijl de goedkoopste pomp in Hulst, Tinq aan de Industrieweg, 169,9 eurocent vraagt. Voor Nederlandse begrippen is dat goedkoop, maar nog altijd 36,5 cent duurder dan de concurrent bij Kemzeke op precies acht kilometer rijden.

Bekijk het op de kaart

Omroep Zeeland heeft woensdag 12 mei een rondje gemaakt langs een aantal benzinepompen aan weerszijden van de grens die samen een representatief beeld geven van de prijzen. Bij de Belgische pompen is vooral gekeken naar benzinestations die in het recente verleden ook al lagere prijzen dan gemiddeld rekenden. Ga met de muis over de prikkers voor de details.

Voor inwoners van Midden-Zeeuws-Vlaanderen lijkt op dit moment Gabriëls aan de Maisstraat in Zelzate de goedkoopste: 138,9 eurocent kost de Euro95 daar, een beetje goedkoper dan zijn grote concurrent Texaco aan de Naudtslaan in Zelzate, waar deze brandstof 141,3 eurocent kost.

Prijsvergelijking voor Terneuzenaren

Woon je in Terneuzen? Dan moet je Gabriëls vergelijken met de goedkoopste pomp die we in Terneuzen vonden, namelijk Agri aan de Kennedylaan, waar men 169,9 eurocent vraagt. Dan heb je nog steeds 31 cent winst per liter als je de grens overwipt. Maar wil je daar 37 kilometer voor heen en weer rijden? En hoe gunstig is dat voor je portemonnee? Verderop in dit artikel volgt de berekening.

Links Texaco, rechts Gabriëls, beide in Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

Voor inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen zijn er veel meer mogelijkheden om over de grens in België te tanken. We hebben ons bij deze steekproef beperkt tot de Natiënlaan in Knokke-Heist die bekend staat om zijn lange rij benzinestations die met elkaar concurreren. Nou ja, concurreren... de pompen die hun prijs groot op het bord langs de weg laten zien, rekenen inmiddels allemaal hetzelfde: 138,9 eurocent per liter.

Heen en weer rijden

Wie in Sint Anna ter Muiden woont kan daar makkelijk voor heen en weer rijden. Want de merkloze Euro95-pomp die daar tegen de grens aan staat rekent namelijk 32 eurocent méér. Toch is die pomp met zijn 170,9 eurocent nog goedkoop te noemen in vergelijking met de collega's verderop in Sluis en Oostburg, waar vijf tot negen cent per liter meer wordt gevraagd. Maar vanuit het centrum van Oostburg is het 32 kilometer heen en weer naar de eerste de beste goedkope pomp in Knokke en dat kost ook geld.

Euro95 tanken (foto: Omroep Zeeland)

Wie toch in Vlaanderen moet zijn, als bestemming of alleen op doorreis, heeft geen moeite met de berekening. In alle gevallen loont het dan de moeite om het tanken uit te stellen totdat je aan de andere kant van de grens een pomp ziet.

Dit is de besparing

Een complexere rekensom moet je maken als je speciaal heen en weer wilt rijden. Wat bespaar je dan als je in een standaardauto (zie kader) rijdt met een bijna lege tank? Want heen en weer rijden kost ook benzine. We hebben het uitgerekend voor mensen uit het centrum van Oostburg, het centrum van Terneuzen en het centrum van Hulst.

Besparing per woonplaats o.b.v. kilometers naar goedkope Belgische pomp

Plaats Kilometers Verbruik (liter) Prijs thuis (cent) Prijs België (cent) Verschil (cent) Verschil volle tank (cent) Verbruik in geld (cent) Winst (cent) Winst (euro) Oostburg 32 1,536 175,9 138,9 37,0 1665,0 213,4 1451,6 14,52 Terneuzen 37 1,824 169,9 138,9 31,0 1395,0 253,4 1141,6 11,42 Hulst 16 0,768 169,9 133,4 36,5 1642,5 102,5 1540,0 15,40

Zeeuws-Vlamingen kunnen dus eigenlijk altijd meer dan een tientje 'verdienen' door heen en weer te rijden naar België. Zelfs inwoners van het noorden van Terneuzen kunnen nog ruim elf euro winst behalen door de grens over te steken.

Lastiger voor Zuid-Beveland

Voor inwoners van Zuid-Beveland wordt geld verdienen door heen en weer naar België te rijden een stuk lastiger. Zij moeten vaak al twintig tot dertig kilometer extra maken ten opzichte van Terneuzenaren. Dat geldt ook voor wie over de A58 en A4 de grens over gaat.