Roller Coaster van Danny Vera voor derde keer op rij op nummer 1 in Zeeuwse Top 40

Danny Vera tijdens een optreden in Maastricht in 2019 (foto: ANP)

Ook dit jaar lukte het artiesten als BLØF, Racoon, Emma Heesters, Surrender en Lamaketta's niet om Danny Vera van de troon te stoten. Vanaf het begin van de stemperiode was Roller Coaster de favoriet onder de stemmers van de Zeeuwse Top 40.

Het lukte Danny Vera ook nog eens om als hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst te komen. Pressure Makes Diamonds staat op plek zes. De zanger uit Middelburg staat nog een keer in de top tien: zijn nummer Tuesday komt binnen op 8.

De Zeeuwse Top 40 van 2021

(Tussen haakjes de positie van vorig jaar)

1 (1) Danny Vera - Roller Coaster

2 (4) BLØF - Aan De Kust

3 (5) Racoon - Oceaan

4 (3) BLØF & Geike Arnaert - Zoutelande

5 (2) Racoon - Het Is Al Laat Toch

6 (-) Danny Vera - Pressure Makes Diamonds

7 (6) Lamaketta's - Kapitein Rooibos

8 (-) Danny Vera - Tuesday

9 (10) Surrender - Meriete

10 (9) BLØF - Dansen Aan Zee

11 (11) Racoon - Love You More

12 (-) Emma Heesters - Waar Ga Je Heen

13 (-) Frank L!ve - Wat Ben Ik Zonder Jou

14 (8) Emma Heesters & Rolf Sanchez - Pa Olvidarte

15 (-) Danielle Lous & Wiesje - Million Dreams

16 (32) Engel Reinhoudt - 'n Bolus Bie De Koffie

17 (-) Dax Hovius - Lonely Lovers

18 (24) Ambras - Laot Mij...Even Stil

19 (14) Joe Buck - The Way You Take Time

20 (-) Isabel Provoost - Good Love

21 (-) Woodworks - Blijf Thuis!

22 (-) Jua - Oostenwind

23 (22) Molman - Treurlied Vur "Den Hedwig"

24 (-) Gabien Lambert - Adem De Zee

25 (39) Juke Joints - This Is It

26 (-) Kevin Village & Inge Maria - Zomer in Zoutelande

27 (-) Smelly Kitchen - Sweet Intoxication

28 (-) Baldrick Brothers - Crimson Red

29 (-) Adrie van der Lijcke - Hold On

30 (-) Danny Diëgo - Ik Ga Leven

31 (15) Anne en de Zeeuwse Kofferband - Buurtbus 591

32 (-) Rosann - Beweeg In De Tijd

33 (37) Lamaketta's - Joehoe

34 (28) MAET 4 - Op Arendskerke

35 (33) Annelies van de Waarsenburg - When You're Shallow

36 (-) Sigourney Rose - Zonder Jou

37 (-) Surrender - Klokke

38 (-) Anne van de Kerkhove - Huil Maar Niet

39 (-) Duts'n - 500 Kroketten

40 (-) MEN - Come Dancing

Nog eens nagenieten? De meeste nummers zijn terug te luisteren in afspeellijsten op Spotify en YouTube.

De Zeeuwse Top 40 is voor een groot deel anders dan vorig jaar. Negentien nummers stonden niet eerder in de lijst, twee nummers hebben ooit wel in de lijst gestaan, maar niet vorig jaar. Het gaat om 500 Kroketten van De Duts'n en Klokke van Surrender.

Nummers 1 in de Zeeuwse Top 40

Nummer Edities op 1 BLØF - Aan de Kust 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 Racoon - Oceaan 2013, 2014, 2015 Danny Vera - Roller Coaster 2019, 2020, 2021 BLØF ft. Geike Arnaert - Zoutelande 2018 Surrender - Meriete 2011

Een kwart van de nummers is Zeeuwstalig, dat is net zoveel als vorig jaar. Opvallende stijger is 'n Bolus bie de Koffie van Engel Reinhoudt. Vorig jaar stond dat nummer nog op 32, dit jaar op 16. Mogelijk heeft dat met het overlijden van de Zeeuwse troubadour te maken. De zanger uit 's-Heerenhoek overleed vorig jaar juli.

De Zeeuwstalige zanger Piet Brakman kreeg niet genoeg stemmen om met een nummer in de Zeeuwse Top 40 te komen. Eén keer eerder ontbrak hij in de lijst, dat was in 2012.

Zestien nummers in de Zeeuwse Top 40 van dit jaar zijn Nederlandstalig, dat zijn er zes meer dan in de editie van 2020.

Krijg je geen genoeg van Zeeuwse muziek? Volg de Zeeuwse Top 40 dan ook op Facebook en Instagram. Iedere zaterdagmiddag hoor je vanaf 12.15 uur ook Zeeuwse muziek op Omroep Zeeland radio. Tijdens dat programma hoor je een overzicht van de tien populairste artiesten op YouTube van dat moment.