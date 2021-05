Welke leraar danst er toch in dat apenpak?

Het initiatief is genomen door Ilse Melissen en Eva Martens-Pijpelink, twee docenten die een aantal keer per jaar iets leuks ondernemen met hun leerlingen. "Maar door corona is dat momenteel niet mogelijk", aldus Martens. "We hebben daarom deze grappige activiteit bedacht, waar elke leerling, collega en ouder aan mee kan doen. Het is weer eens wat anders."

Ze hebben het concept niet zelf bedacht. Het is geïnspireerd op het succesvolle programma The Masked Singer. "Een middelbare school in Etten-Leur heeft het ook gedaan", aldus Melissen.

Ik was vooral onder de indruk van Spiderman, wat heeft die een losse heupen." Eva Martens-Pijpelink - docent

Melissen en Martens zijn overigens niet alleen de initiatiefnemers, maar presenteren het programma ook. Melissen: "Ja, dat was wel even nieuw, maar erg leuk om te doen. We stellen de personages ook een aantal vragen, waar ze alleen met hun hoofd op mogen ja knikken of nee schudden. We hopen natuurlijk dat er straks in de hele school over gesproken wordt en dat iedereen aan het gissen is wie bijvoorbeeld de aap of de kip is. "

Meer kostuums gehuurd

De personages die meedoen zijn onder andere een kip, twee kabouters, een dinosaurus, Iron Man, Darth Vader, Spiderman en een aap. Het was volgens de dames ook helemaal geen probleem om de docenten zover te krijgen om zich in zo'n pak te hijsen. Martens: "We hebben een oproep gedaan via onze nieuwsbrief en daar kregen we veel respons op. We moesten zelfs meer kostuums huren, omdat hier niet op hadden gerekend."

De opnames zijn inmiddels achter de rug. De komende tien weken wordt er elke week op maandag een video geplaatst waarop een personage op een nummer danst. Op woensdag wordt hetzelfde personage dan ondervraagd, waarna de leerlingen kunnen raden wie er in het pak zit.

Eeuwige roem

Aan het eind van het schooljaar zullen de personages worden onthuld en de klas met leerlingen die de meeste docenten en medewerkers juist heeft geraden wint een prijs en natuurlijk de eeuwige roem. Het programma is te volgen via instagram en de facebookpagina van het Goese Lyceum, locatie Bergweg.