Omwonenden balen van overlast door aanleg nieuwe woonwijk Essenvelt

Om de nieuwe woonwijk Essenvelt aan te leggen moet er heel wat grond verzet worden. "Het was een groene long, een moerasgebied", zegt Van As. "Juist de reden dat ik hier aan de rand van de Erasmuswijk mijn huis heb laten bouwen. Helaas is later het bestemmingsplan aangepast en zitten we nu met de overlast. En ik ben zeker niet de enige die daar last van heeft."

Wethouder Chris Dekker van de gemeente Middelburg snapt dat omwonenden last hebben van de werkzaamheden. "Bouwen gaat nu eenmaal gepaard met geluid en overlast", zegt hij. "Maar we doen er alles aan om de overlast te beperken. Als er klachten zijn, horen we dat graag zodat we in overleg kunnen met de aannemer. Om te kijken hoe we die kunnen beperken en zoveel mogelijk voorkomen."

Ze beloven van alles

Van As bestrijdt dit. "Er wordt van alles beloofd maar het gebeurt niet", zegt hij. "Ze moeten hun stinkende best doen om de overlast tot een minimum te beperken. Ik snap dat ze het werk niet stil kunnen leggen voor ons, maar zorg op zijn minst dat er zo min mogelijk overlast is."

En dan moet het heien nog beginnen. "Ik houd mijn hart vast. Ik mag toch hopen dat ze daar nieuwe technieken voor gebruiken, zoals het indraaien van heipalen. Als we die klappen van de heipalen er ook nog bij krijgen, zijn de rapen helemaal gaar."

Bewoners klagen over overlast werkzaamheden Essenvelt