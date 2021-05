Ludieke grap zorgt ervoor dat de kerk in Groede 's avonds groen kleurt

Het idee ontstond nadat er in de dorpskrant een column verscheen over het complexe afvalschema van de gemeente Sluis. Er zijn drie kliko's: een groene voor gft-afval, een grijze voor 'gewoon' afval en een blauwe voor papier. Soeting: "Doordat de papierbak een andere kleur kreeg, zwart met een blauwe clip, ontstond er verwarring bij dorpsbewoners. In die column werd geopperd om in de week van de groene container de kerktoren groen te laten kleuren, zodat iedereen weet dat die deze week wordt opgehaald."

"We hadden net nieuwe lampen aangeschaft voor het dorpsfeest. Die lampen kunnen van kleur veranderen, dus ik dacht laten we het maar doen dan ook. We kunnen ook een blauw licht op de toren laten schijnen voor de papierbak", lacht Soeting.

Eenmalige grap

De Groedenaren kunnen de grap wel waarderen. "Mensen moeten erom lachen en vinden het leuk dat we het echt gedaan hebben. Vrijdag dus een groene kerktoren en dan nog een keer een blauwe, maar dan is het wel klaar. Want we kunnen niet elke week vrijwilligers vragen om de toren op te gaan en de lampen in te stellen. Verder zijn de lampen ook niet geschikt om in weer en wind te hangen voor langere tijd", zegt Soeting.