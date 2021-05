Bewoners seniorencomplex Oostkapelle omschrijven verdachte moord als man met twee gezichten

De 58-jarige verdachte is één van de jongste en langst wonende bewoners van het seniorencomplex. Hij staat al langere tijd bekend als overlastgever. Bewoners zijn het op een gegeven moment zo beu, dat ze alle incidenten noteren. Op de dag van de moord in mei 2019, staat de teller op ruim vijftig voorvallen.

Bang voor die man

"Vechtpartijen, ramen ingooien, schelden, vechten. Dat bracht een hoop spanning hier op het complex. Veel bewoners van de honderd appartementen, voornamelijk 65 plussers, waren en zijn bang voor de man," zegt een van de bewoners.

Briefjes in de bus

Op vrijdag 24 mei in 2019 gaat het helemaal mis. "Zijn hond sprong over de balustrade van het balkon en gooide een oudere dame omver. Een aantal bewoners zag dat gebeuren en heeft naar 'm geschreeuwd dat hij die hond eens bij zich moest houden. De verdachte is toen boos geworden en heeft briefjes in verschillende bussen gedaan waarin stond dat mensen zich er niet mee moesten bemoeien."

Bloemen

De man bracht diezelfde dag nog een bloemetje naar de dame die werd overrompeld door zijn hond, maar die dag wordt ook een vrouw in het complex om het leven gebracht. De hondeneigenaar wordt later aangehouden als verdachte. Dat duale gedrag typeert hem, volgens Frans de Bruijn.

"Mogelijk heeft het slachtoffer, die twee verdiepingen boven de verdachte woonde met haar man, ook iets gezegd over het voorval met de hond. Ik denk dat die dag zoveel spanning bij hem heeft opgeroepen, dat de emmer is overgelopen."

T-tag of camera

Rinus Stoffels heeft dezelfde ervaring. "De ene keer maakte hij een gezellig praatje met me, een andere keer schoot hij volledig uit zijn slof toen ik mijn auto even bij hem voor de deur zette. Ik heb een t-tag en die zag hij aan voor een camera. Hij ging helemaal uit zijn plaat. Hij dacht dat ik hem aan het filmen was."

De auto van de verdachte staat al twee jaar onaangeroerd op de parkeerplaats (foto: Omroep Zeeland)

Beide bewoners denken dat de moord op hun buurvrouw voorkomen had kunnen worden. "Er was een bemiddelaar aangesteld door de gemeente. Een beste man, maar niet professioneel genoeg om te bemiddelen met de verdachte. De gemeente had er een professionele instantie op moeten zetten. Die man had hulp nodig."

Twee jaar in onzekerheid

De bewoners vinden het vervelend dat het twee jaar heeft geduurd voordat de zaak in de rechtbank wordt behandeld. "We willen een uitspraak. De zorg dat hij terug kan komen, duurt voort onder de bewoners."

De gemeente heeft toegezegd er juridisch alles aan te doen dat de man niet terugkomt in het seniorencomplex, mocht hij worden vrijgesproken.