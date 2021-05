Goedemorgen. Moord Oostkapelle en rouwende jongerenwerker

Vandaag staat grotendeels in het teken van de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op een 78-jarige vrouw uit Oostkapelle. De man zou de vrouw, zijn buurvrouw, in 2019 met messteken om het leven hebben gebracht. We doen vandaag verslag van de rechtszaak.

Jos Wight met het uitvaartboekje van zijn ouders, die in dezelfde week stierven aan corona. (foto: Omroep Zeeland)

We hebben vandaag ook een verhaal over de 46-jarige Vlissinger Jos Wight. Hij moest door corona in januari in één week afscheid nemen van allebei zijn ouders. In diezelfde week hadden hij en zijn vrouw de eerste echo van hun kindje. "Ik ging van de echo naar het sterfbed", vertelt hij. Maar, hoe verdrietig Jos ook was, hij leerde in die tijd veel, wat hij nu meeneemt in zijn beroep als jongerenwerker.

Winkelmedewerker bedreigd bij gewapende overval in Goes (foto: Provicom)

We blikken even terug op gisteren. Even na het middaguur werd een gewapende overval op de Jumbo Foodmarkt aan de Van Doornestraat in Goes gepleegd. Volgens de politie is een kassamedewerkster met een mes bedreigd. De dader heeft wat wisselgeld buitgemaakt. Hij is nog altijd voortvluchtig.

Drukte in Zoutelande (foto: Ria Brasser)

Het weer

Er zijn vanochtend opklaringen maar ook vrij veel mistbanken en er is kans op dichte mist. Maar het wordt vrij zonnig met stapelwolken, later in de ochtend en zeker vanmiddag ontstaan er verspreid buien. Daar zullen opnieuw flinke buien bij zijn, mogelijk een paar met onweer en veel regen. De middagtemperatuur loopt door de noordenwind uiteen van ca. 12 graden aan zee tot 16 graden landinwaarts. Vanavond zijn er ook nog buien maar vannacht is het de meeste tijd droog, morgen is het bewolkt met af en toe regen.