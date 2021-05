Kröller-Müller Museum laat na vijftig jaar werk van belangrijke Zeeuwse kunstenaar zien

Kunstenaar Marinus Boezem (foto: Kröller-Müller Museum)

Het is de eerste keer dat de werken van Marinus Boezem tegelijk in één tentoonstelling te zien zijn. "Hij is een van de belangrijkste conceptuele kunstenaars van Nederland en bovendien goed vertegenwoordigd in onze collectie", legt museumdirecteur Lisette Pelsers uit. "Zijn Shows in ons museum tentoonstellen was heel aantrekkelijk; het zijn vijftien schetsen van installaties die hij op bestelling kon laten uitvoeren. Maar ze zijn nooit eerder allemaal uitgevoerd, laat staan allemaal tegelijk te zien geweest."

Nooit eerder uitgevoerd

Pelsers is trots op de tentoonstelling. "Het ziet er heel bijzonder uit. Het zijn onverwachte, curieuze installaties." Boezem zelf, 87 inmiddels, was aangenaam verrast met de tentoonstelling, meer dan een halve eeuw nadat hij de schetsen waarop die is gebaseerd maakte. "De meeste van die Shows heeft hij nooit uitgevoerd gezien. Vooral De Zandfontein, dat is een soort fontein van zand, valt in de smaak. Het is een van de mooiste maar ook technisch meest ingewikkelde installaties, die we in nauwe samenspraak met hem hebben uitgevoerd."

Belang van Boezem

Het belang van Boezem voor de Nederlandse kunst moeten we niet onderschatten, benadrukt Pelsers. "Hij is een heel belangrijk kunstenaar uit de jaren zestig, een tijdperk waarin er heel veel vernieuwing in de beeldende kunst plaatsvond. Boezem is altijd vitaal gebleven en is zich altijd blijven vernieuwen. Tot op de dag van vandaag." Conceptuele kunstenaars zoals Boezem vinden het idee achter een kunstenaar minstens zo belangrijk als de uitvoering.

De tentoonstelling kan vanwege de coronamaatregelen nog niet fysiek bezocht worden. Pelsers: "Maar op onze website is alvast een prachtige film te zien."