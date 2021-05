VOLG LIVE: Verdachte van moord op buurvrouw in Oostkapelle voor de rechtbank

Recherche doet onderzoek bij appartementencomplex in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

De rechtszaak rond de moord op een bejaarde vrouw in Oostkapelle heeft lang op zich laten wachten. Eigenlijk stond de inhoudelijke behandeling van deze zaak afgelopen januari op het programma, maar extra onderzoekswensen maakten dat onmogelijk.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zitting en doet op Twitter live verslag vanuit de rechtbank

Zo meldde zich nog een nieuwe getuige bij de verdediging en had de verdediging vragen over het forensisch bewijs. Daarnaast werd het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verzocht zich uit te spreken over de invloed van stevig zweten op de verspreiding van DNA. Volgens de verdachte transpireert hij snel en veel en zou zo zijn DNA bij het slachtoffer terecht zijn gekomen.

Vette veeg

Ook wilde de verdediging weten of het mogelijk is dat het DNA van de verdachte, dat via een vette veeg op de deur van het slachtoffer zat, door iemand anders het appartement in gebracht is.

Wat gebeurde er vrijdag 24 mei 2019? Een 78-jarige bewoonster wordt zwaargewond in haar appartement gevonden. Ze is neergestoken en een paar uur later overlijdt ze aan haar verwondingen. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woont, wordt een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Het moordwapen is nooit gevonden.

De verdachte zegt dat hij gepest werd door zijn buren. Zijn buren zeggen juist dat zij werden geterroriseerd door de man. Buurtbewoners hielden een lijst bij en in korte tijd stonden daar 54 incidenten op van scheldpartijen tot vernielingen. De burgemeester van Veere legde niet lang na de arrestatie een dwangbevel klaar om te voorkomen dat de verdachte terugkeert naar Parc Zonnehove.

DNA-bewijs belangrijk

Voor de zitting wordt speciaal een rechter met kennis van forensische opsporing ingeschakeld. Dat doet de rechtbank omdat DNA-bewijs in deze zaak erg belangrijk is. De zitting zal ook via een livestream te volgen zijn voor betrokkenen.

