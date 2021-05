Farid maakt nummer over en met Salar Azimi: 'Ik werd geïnspireerd door zijn levensverhaal'

Farid maakt nummer over en samen met Salar Azimi (foto: Farid)

In het nummer Salar Azimi zingt de zakenman zelf ook mee en zijn quotes te horen die hij na zijn aanhouding gaf.

"Ik kreeg het gevoel dat mensen je altijd naar beneden willen halen wanneer je hard je best doet en succesvol bent", vertelt Farid in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Niet alleen de aanhouding van de broers Azimi was aanleiding voor het nummer. "Ik raakte geïnspireerd door zijn levensverhaal, dat hij van niets heel veel heeft kunnen maken", vertelt de rapper.

In maart viel de politie en FIOD een hotel en een woning in Aardenburg binnen. De eigenaren, de broers Salar en Sasan Azimi, werden aangehouden en worden verdacht van hypotheekfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Drie dagen later werden de broers weer vrijgelaten.

Farid spreekt zich niet uit over de dingen waarvan Azimi wordt verdacht. "Salar zal nog altijd zijn eigen zegje moet doen, als hij daar iets over kwijt wil. Ik heb het vanuit mijn perspectief geschreven, hoe ik dingen zie."

Volgens de rapper is Azimi een voorbeeld voor veel mensen. "Hij is gekomen als een asielzoeker, ik ben zelf ook een voormalig vluchteling. Het is mooi om te zien dat iemand uit die situatie multimiljonair is geworden en zo'n imperium heeft opgebouwd."

'Azimi gewoon gebleven'

Voor Farid is Azimi heel gewoon gebleven. "Weet je wat ik zo tof vindt aan hem? Dat hij als een van ons voelt, ondanks het feit dat hij in een kasteel woont, een wagenpark heeft van weet ik veel hoeveel auto's en miljonair is. Hij is down to earth en ik kan met hem lachen als een vriend uit eigen buurt hier een praatje maakt."

Mede daarom vindt Farid het vervelend dat anderen de zakenman niet zo zien. "Wanneer iemand lekker gaat, komen er mensen om de hoek kijken die er dingen achter zoeken en gaan graven. Dat is jammer."

De zakenman zelf denkt dat zijn samenwerking met Farid een succes wordt "Het wordt een keiharde zomerhit", zei hij vorige week in gesprek met PowNed.

