Jens (9) begint actie om zijn ernstig zieke klasgenootje Byron op te vrolijken

(foto: Omroep Zeeland)

Jens kwam op het idee voor de actie met de steentjes toen hij met zijn moeder in het Ritthemse bos liep. "Daar vinden we altijd van die leuke beschilderde Kei Tof-stenen. Toen kwam Jens op het idee om mooie stenen te maken voor Byron. Omdat die ziek is en niet zelf op pad kan om stenen te vinden."

Agressieve tumor

Vorig jaar werd bij de 9-jarige Byron een agressieve hersentumor ontdekt, nadat hij last had gekregen van hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Hij is meerdere keren geopereerd en ondergaat op dit moment een chemokuur. Ook toen kwam Jens trouwens in actie en verkocht hij flessen vol lichtjes en kerstversiering voor een crowdfundingsactie.

Na het idee voor de Kei Tof-stenen kwam Jens ook meteen in actie. Er volgde een oproep aan de leden van Facebookgroep Kei Tof Walcheren, met de uitnodiging een steen met als thema 'treinen/NS' voor Byron te maken. "Want hij is helemaal gek van treinen", legt Brenda uit. "Hij weet er ook heel veel van."

Jens zamelde beschilderde steentjes in voor zijn zieke klasgenootje Byron. "Ik wil hem een glimlach bezorgen." (foto: Brenda Mieras)

Even appen

Ze merkt dat haar zoontje veel met Byron bezig is. "Hij is nu al een tijdje ziek en een poos niet op school geweest. Soms begint Jens ineens over hem, dan vraag hij zich hardop af hoe het met hem gaat, hoe het in de nabije toekomst met hem zal gaan en wanneer-ie weer terugkomt op school. Af en toe hebben appen ze even met elkaar."

Ook de rest van de klas van de Souburgse basisschool De Burcht-Rietheim leeft enorm mee. "Volgens mij praten ze best veel over. Soms gaat er een klasgenootje langs met een tekening."

Vijftien steentjes

Inmiddels heeft Jens vijftien mooi beschilderde steentjes binnen. Wanneer ze die aan Byron gaan geven, weten ze nog niet. Waarschijnlijk na Pinksteren. Komende maandag krijgt Byron zijn derde chemokuur.