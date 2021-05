'Mensen schamen zich voor alzheimer'

"Het gaat om begrip en kennis." (foto: OZ)

Alzheimer Café's zijn bedoeld voor mensen met dementie, en met name hun partners, naaste familieleden en vrienden en mantelzorgers. Het is een plek om te praten, te delen en lotgenoten te ontmoeten. "Dat ontbreekt nu en dat is pijnlijk", zegt Karien de Vrieze van Stichting Dementievriendelijk Sluis.

Ondanks het pittige jaar probeert probeert ze de moed erin te houden. "De dagbesteding voor alzheimerpatiënten kon het afgelopen jaar onder voorwoorden gelukkig gewoon door blijven gaan. Aan mensen met dementie en hun omgeving hebben wij steeds laten weten dat wij er voor ze zijn; telefonisch, online en één-op-één."

Eenzaamheid neemt toe

De Vrieze zegt zich zorgen te maken over toenemende eenzaamheid onder alzheimerpatiënten. "Het was afgelopen jaar vaak machteloos toekijken. Maar gelukkig is er langzaamaan weer iets meer mogelijk. Er is elke vrijdag een vrijwilliger van onze stichting beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een goede babbel of luisterend oor. Voor de corona-tijd zagen we dan ook wel echtparen langskomen waarbij een van beiden dementie had. Nu zijn het vooral partners en mantelzorgers."

Tijdens haar werk in de zorg voor dementerende ouderen merkt De Vrieze dat er een taboe rust op alzheimer. "Dat is voor een deel eigen aan het Zeeuwse volk. Maar het is natuurlijk ook nogal wat om ermee naar buiten komen. Mensen schamen zich ervoor denk ik. Het is ook een proces waarbij je de controle over je leven kwijtraakt. We merken dat mensen die het bespreekbaar maken, het makkelijker maken voor zichzelf. Dan komt er meer hulp en begrip."

Goede wil, weinig kennis

Dat is ook meteen de doelstelling van Stichting Dementievriendelijk. "Het gaat om begrip en kennis. Mensen zijn allemaal van goede wil, maar als je weinig kennis hebt, is het moeilijk om ermee om te gaan. Een voorbeeld? Blijf rustig en help wanneer iemand in de supermarkt haar of zijn boodschappen in het verkeerde karretje gooit."

De Vrieze zou het fijn vinden als mensen met dementie gewoon mee kunnen doen in de samenleving. En wanneer de Alzheimer Café's straks gewoon weer open kunnen.