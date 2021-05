Jan Lamper: 'Het gaat langzaam beter met corona op Aruba'

Jan Lamper in een restaurant op Aruba. (foto: Omroep Zeeland)

Op Aruba gaat de vaccinatiecampagne ook als een trein. "Tot op heden zijn 57.000 mensen gevaccineerd. Ongeveer 57 procent van de bevolking heeft één of twee prikken gehad." Dat betekent niet dat er nu een heleboel versoepelingen aankomen voor de bevolking. "De regering houdt nog een slag om de arm. Ze willen dat er eerst meer gevaccineerd wordt, voordat de laatste beperkingen opgeheven worden. En dat corona meer onder controle is, voordat er meer toeristen komen."

Moederdag in de regen

Het toerisme komt langzaam weer op gang. "Je mag ook weer met meer mensen aan een tafeltje zitten in een restaurant." Lamper vierde zelf Moederdag in een restaurant op het eiland. "We hadden gepland om met de hele familie te gaan eten, maar het regende de hele dag, en dat is hier op Aruba nog nóóit voorgekomen. Normaal zitten we daar op het strand, maar door de regen kon er niemand buiten zitten, iedereen moest binnen. De manager heeft zeker vijftig personen naar huis gestuurd. Wij hadden geluk dat we vroeg waren en dat we lekker binnen konden zitten. We hopen dat het volgend jaar weer beter wordt."

Jan Lamper