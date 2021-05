Moeder en zoon poetsen struikelstenen op: 'zodat ze meer opvallen!'

(foto: Omroep Zeeland)

"Ik zag het berichtje voorbijkomen en ik dacht: Kom, we gaan poetsen!" reageert Andrea Hil enthousiast. Gewapend met een schoonmaakemmer en schuursponsjes gaat ze samen met haar zoon Ian (15) aan de slag. Ze beginnen bij twee struikelstenen in de Gravenstraat, recht voor Syrische supermarkt Alhaik. Eigenaar Mohammad Alhaik vindt het een mooi initiatief en komt hen daarom verblijden met wat lekkernijen. "Want het is Suikerfeest!"

Het schoonmaken van de struikelstenen is nog best een klus. De meeste stenen zijn al tijden niet schoongemaakt. "Maar het is het wel waard", aldus Andrea. Haar zoon Ian helpt zijn moeder graag. "Het is een kleine moeite om zo'n steen even schoon te maken. Het is belangrijk om te doen. Niet veel mensen weten dat deze stenen er liggen, dus als ze meer opvallen, weten meer mensen het."

De grote schoonmaakactie is onderdeel van het landelijke initiatief Make Their Memory Shine. De Middelburgse Anna-Maria Nooy besloot een oproep te doen om de bewoners van haar stad aan het poetsen te krijgen. Mét succes: "Er is zo'n twintig man. Ongelofelijk! Veel meer dan ik had gehoopt."

Struikelstenen Struikelstenen, of Stolpersteine, zijn kleine klinkers waarin de namen van weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog staan. De stenen liggen voor de huizen waar de vermoorde mensen woonden. In heel Europa zijn de afgelopen jaren meer dan 70.000 van deze stenen geplaatst. De keien zijn vierkant en hebben een bronskleurig plaatje.

