Geitenkaasmaker raakt kazen niet kwijt vanwege corona

Pollemans heeft dertig geiten, die produceren elke vier dagen zoveel melk dat hij er dan vijf kazen van kan maken. Die kazen maakt hij zelf in de kaasmakerij bij de Geitenkaasboerderij Pollehof. Daarna worden de kazen in de koelcel gelegd om verder te rijpen. "En die ligt nu dus helemaal vol, er kan eigenlijk geen kaas meer bij." Daarom maakt hij nu jonge kaas, die niet hoeft te rijpen in de koelcel. Die jonge kaas wordt verkocht in de winkel.

Geen weekmarkten

Het is voor hem geen optie om de oude kazen bij de weekmarkten te verkopen. "Dat is een heel ander kanaal, en om ertussen te komen vergt heel veel voorbereiding en timing en dat is nu niet voor elkaar te krijgen." Eigenlijk rest hem niets anders dan de kazen of aan de varkens te voeren of in de prullenbak te gooien. "Maar dat wil ik eigenlijk niet", zegt hij.