Karkach na ramadan hongerig op zoek naar succes: 'Normale dingen waren even heel ver weg'

"Het is een kwestie van mindset. Je moet een knop omzetten en daarna gewoon gaan...", vertelt de kickbokser. Dat 'gewoon gaan' betekent in het geval van de Souburger trainen bij Hemmers Gym in Breda. Of in Vlissingen, waar vader Saïd hem de fijne kneepjes van het kickboksen bijbrengt.

Met een lege maag de ring in

"Tijdens de ramadan motiveert mijn vader me extra om een goede moslim én kickbokser te zijn", aldus Karkach. Want hoe goed de mindset ook is; de ring instappen met een lege maag was niet altijd even makkelijk. "Soms stelde ik voor na de iftar - het avondeten - te trainen." Daar kwam niets van in. "Eerst een uur knallen, dan douchen, eten en lekker ontspannen."

Door de ramadan besef je weer hoe goed we het hier hebben " Anis Karkach, kickbokser

De sportman leert ieder jaar wijze lessen tijdens de ramadan. "Een flesje water in mijn tas bijvoorbeeld. Normaal is dat heel dichtbij, maar de afgelopen weken was het heel ver weg." Het hielp Karkach met beseffen dat veel van zulke dingen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. "We hebben het hier gewoon zo goed. Daar mogen we echt blij mee zijn."

Anis Karkach rust uit in de touwen, tijdens een zware training van zijn vader (foto: Omroep Zeeland)

De ramadan werd afgelopen donderdag feestelijk afgesloten met het Suikerfeest. Karkach wil zaterdag tijdens de World Fighting League een kroon zetten op zijn vastenmaand. Familie en vrienden spelen daarin een belangrijke rol. "Ze staan te popelen om mij weer in actie te zien. Normaal gaan ze altijd mee en zitten de zalen vol."

Spectaculair vervolg?

Maar door corona is er geen publiek welkom bij Karkachs tweede wedstrijd in de World Fighting League. "Voor mij maakt dat eigenlijk niet uit. Want zodra ik naar de ring toe loop, weet ik dat ze allemaal voor de buis zitten te kijken. Dat motiveert mij sowieso ook."

Begin april vierde Karkach, alias The Sniper (de sluipschutter), zijn kickboksrentree met een flitsende overwinning op knock-out. Vanavond neemt Karkach het op tegen Brahim Boukerch.