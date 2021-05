Museum Hulst minder luxe maar toch fors duurder

Het museum komt in het 's-Landshuis in Hulst. (foto: Gemeente Hulst)

Er moet in totaal 330.000 euro bij, bovenop het toch al niet geringe verbouwingsbudget van bijna 1,7 miljoen euro voor het museum. Pijnlijker is het dat de gemeente ook flink moet snijden in de uitgaven. Om te bezuinigen op de aanneemsom heeft het college van B en W besloten om onder meer een tochtportaal aan de achterkant van het 's-Landshuis te schrappen. Ook moeten de vrijwilligers zelf aan de bak. Zo wordt de oude keuken niet vervangen maar opgeknapt. Het museumbestuur is akkoord met de aanpassingen.

Aan de overkant

De gemeenteraad besloot in december 2019 tot de ingrijpende verbouwing. Het monumentale 's-Landshuis wordt de nieuwe plek van het stads- en streekmuseum. Dat ligt precies aan de overkant van de straat. Het gebouw wordt duurzaam gemaakt en toegankelijk voor mindervaliden. Vanwege de verhuizing van het museum moesten de oude gebruikers van het 's-Landshuis elders worden ondergebracht, zoals het Bezoekersmanagement en kunstenaarscollectief HulstArt. Het zestiende-eeuwse refugiehuis op Steenstraat 28 staat te koop.

Aannemers niet voor het oprapen

Afgelopen februari zijn de aannemers benaderd die deze klus kunnen klaren. Dat waren er al niet veel, en van de bouwbedrijven vielen er ook nog twee af omdat ze helemaal geen tijd hadden. En toen bleek dat de goedkoopste - Van Kerckhoven Bouw - ook nog eens zes ton meer rekende dan was geraamd. Voor wethouder Diana van Damme was dat flink schrikken geblazen. Maar het verschil is wel te verklaren, geeft het college in het voorstel aan de raad aan.

(foto: Omroep Zeeland)

Dat Hulst de kosten heeft onderschat komt niet alleen door de drukte in de bouwwereld en de prijzen die daardoor omhoog schieten. Ook de tijdsdruk werkte niet mee. "Het is bovendien geen standaardklus, de risico's voor een aannemer zijn groter en dat calculeert hij in bij zijn inschrijving", schrijft het college.

Weinigen kunnen dit werk aan

Volle agenda's van leveranciers en onderaannemers komen daar nog eens bij. "Zeker bij de onderaannemers voor de installaties speelt nog mee dat er weinig concurrentiewerking is. Er zijn weinig lokale partijen die dit werk aankunnen. En partijen van buitenaf zijn sowieso al duurder. Dus er is weinig keuze."

Tenslotte het vele 'handwerk', de onmogelijkheid om groot materieel in zo'n oud pand in te zetten en de monumentale status. Tel daar nog eens de hoge prijzen van de grondstoffen bij op en zie daar het grote verschil, geeft het college aan.

Geen airconditioning

Dankzij onderhandelen kon er nog wat van de prijs af, maar de gemeente ontkomt er niet aan om ook te bezuinigen op de uitvoering. Behalve het tochtportaal en de keuken, gaan ook de airconditioning, de speciale voorzetramen en de nieuwe radiatoren niet door. Een systeemplafond komt in plaats van de afwerking van de nok en goedkoper sanitair. De inrichting van het museum loopt geen gevaar, al wordt ook die wat eenvoudiger. "Er wordt iets bezuinigd op meubelstukken, multimedia en verlichting. Maar het grote plaatje blijft intact."

Niet leuk, erkennen burgemeester en wethouders. Maar 'er komen geen ruimtes te vervallen. En qua inhoud en museaal verhaal verandert er niets. Er worden ook geen concessies gedaan op het gebied van veiligheid'.

Het extra krediet wordt besproken in de commissie samenleving van woensdag 26 mei.