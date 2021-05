Maan en Snelle moeten volgend jaar naar het songfestival, vindt groep 7 van de Ichtusschool

Aan het woord is groep 7 van de Ichttusschool in Vlissingen. Ze krijgen les over het Eurovisie Songfestival van hun juf Soeraya én van Buddy Vedder via Schooltv. Ze weten er inmiddels wel het een en ander van. Er kan maar één land winnen, een zilveren microfoon denkt Tristan van 11 jaar. Het zijn Europese landen die tegen elkaar strijden en nog twee landen van buiten Europa. Er zijn veel lichteffecten en sommige liedjes zijn heel rustig en andere heel hard.

Lastige naam

Hoe de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival heet kan alleen Cas van 10 vertellen, 'Birth of a new age toch?' De naam van zanger Jeangu Macrooy is voor de klas te lastig, maar ze weten wel wie hij is. 'Vorig jaar zou hij ook meedoen met een ander liedje maar dat ging niet door corona'.

Groep 7 krijgt les over het Eurovisie Songfestival (foto: Omroep Zeeland)

De lessen over het songfestival zijn onderdeel van het project Meer muziek in de Klas op Schooltv. Elke week ontvangt presentator Buddy Vedder een gast die een rol speelt tijdens het festival, zoals Jeangu Macrooy, Chantal Janzen en Nicky Tutorials.

Live op tv

De eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival is dinsdag 18 mei, de tweede halve finale is donderdag 20 mei en de finale is zaterdag 22 mei. Allemaal te zien op NPO1.