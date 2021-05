Reservisten oefenen in Goes: 'Ik heb mij nog nooit zo veilig gevoeld'

Er werd een tent opgebouwd, lijnverbindingen gelegd en een verkeerssluis gemaakt. "Het is een mooie oefenlocatie, wij kunnen hier goed onze tenten en apparatuur wegzetten", zegt luitenant Edwin Broekmeijer.

Bewapend en met helm op

De militairen van de Zeeuwse A-Compagnie van het 30e bataljon Nationale Reserve uit Ritthem, zoals ze officieel heten, lopen bewapend en met een helm op over de Albert Plesmanweg in Goes. "We hebben een verkeerssluis gemaakt vanwege het scenario waarmee we bezig zijn. We proberen grondstoffen voor een drugslab te onderscheppen", legt de luitenant uit.

Reservisten oefenen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De oefening verhuist 's middags van het terrein bij de Stoomtrein Goes-Borsele naar een leegstaand schoolgebouw aan de Lijnbaan. Een bewoner van dat oude schoolgebouw: "Ik heb mij nog nooit zo veilig gevoeld! Ik vind het wel leuk dat er wat actie is. Sinds de coronapandemie is het allemaal zo rustig en saai."

Zo zien burgers dat we er voor ze zijn

De luitenant heeft bewust voor Goes gekozen deze keer: "Het is leuk om een keer in het publieke domein bezig te zijn. Dan zien burgers ook dat we er voor hen zijn als het er op aan komt."