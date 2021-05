Baaijens-Van de Vrie stelt teleur én herpakt zich in Schijndel: 'Niet in teleurstelling blijven hangen'

Tessa Baaijens wil zich met Happy Grace nog kwalificeren voor de Paralympics (foto: Omroep Zeeland)

Baaijens-Van de Vrie en Happy Grace kregen in de Schijndel eindelijk weer eens de kans om wat wedstrijdritme op te doen. Eind februari verraste het duo door in Doha goed voor de dag te komen, maar het doortrekken van de goede vorm was moeilijk doordat er door corona weinig wedstrijden worden verreden.

Wedstrijdritme

Het gebrek aan wedstrijdritme deed zich zaterdag voelen in Schijndel, vertelt Baaijens-Van de Vrie, die als negende van start ging met haar paard. "We kwamen niet goed uit de startblokken. Het was van beide kanten toch weer even wennen aan de wedstrijdspanning."

De teleurstellende eerste proef leverde uiteindelijk een score van 68,94% op. Tijd om na te balen was er echter niet. "Tien minuten later moesten alweer voor de tweede keer op." Daarin herpakte de Bevelandse zich enigszins met een score van 70,92%. "Ik vond het wel knap van ons dat we mentaal weerbaar waren en niet lang in de teleurstelling van de eerste proef bleven hangen."

Met het oog op Tokio was Baaijens-Van de Vrie gebrand een goede indruk te maken. Op dit moment zit de 41-jarige amazone dicht tegen het Nederlands A-kader aan, maar voor een plekje in de Paralympics-selectie zal het scorend richting de 72% moeten.

Daarvoor hebben Baaijens-Van de Vrie één ding in ieder geval nodig. "En dat zijn wedstrijden", aldus Baaijens-Van de Vrie. "Tijdens trainingen gaat het erg goed, maar vandaag heb ik weer ervaren hoe anders het bij wedstrijden soms gaat."

Observatiewedstrijden

In juni krijgt ze bij de observatiewedstrijden drie keer de kans bondscoach Joyce Heutink te overtuigen van haar kwaliteiten. Een maand later wordt bekend welke para dressuur amazones Nederland in Japan gaan vertegenwoordigen.