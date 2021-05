Weinig medewerking bij jacht op patserboten: 'Ik ga niet bellen'

Volgen de politie zijn boten onder criminelen een geliefd middel om geld wit te wassen. Een waterdicht systeem voor de registratie van jachten ontbreekt, waardoor er al langer een vermoeden is dat er mee wordt gesjoemeld. Vandaar de oproep om verdachte boten door te geven aan de politie. Vandaag kregen alle watersporters op het Veerse Meer daarover een bericht op hun smartphone of tablet. Toch zien botenbezitters in de haven in Kamperland weinig in het initiatief.

"Ik zou niet bellen", zegt Frank de Wolf. Hij heeft een plezierjacht die hij, naar eigen zeggen, zeker niet met zwart heeft betaald. De oproep van de politie geeft De Wolf dubbele gevoelens. "Een actie is prima, maar aan deze verklikkersmentaliteit doe ik niet mee."

'Dit komt niet alleen voor in de watersport'

Volgens de booteigenaar is vanaf de buitenkant niet te zien hoe iemand zijn boot heeft gekocht. Hij heeft ook nooit aanleiding gezien in de Zeeuwse havens om de politie in te schakelen. "In alle takken van de maatschappij komen dingen voor niet koosjer zijn. Volgens mij komt dit echt niet vaker voor in de watersport dan elders."

Iets verderop is een gezin hun boot aan het voltanken voor een dagje op het Veerse Meer. Ze hebben het bericht gezien, maar zijn ook niet van plan de politie te bellen wanneer ze iets verdachts zien. "Wij hebben ook een redelijke boot die netjes is betaald en geregistreerd staat bij het Kadaster. Hoe zou je het zelf vinden wanneer iemand je aangeeft?"

Watersport in een kwaad daglicht

De vrouw wenst de politie veel succes met de jacht op de patserboten, maar past voor de actie. Volgens nogal wat botenbezitters in Kamperland wordt de watersport hiermee in een kwaad daglicht gezet, terwijl de hobby voor veel mensen pure passie is.

Een havenmeester aan het Veerse Meer, die anoniem wil blijven, ziet niet in waarom iemand met crimineel geld een grote boot wil kopen. "Je valt echt op met een groot en duur jacht. Wanneer je dat betaald hebt met zwart geld, dan zou het toch gek zijn dat je er zo mee gaat pronken?"

'Dat voel je aan je water'

Het is de eerste keer dat de politie het publiek om hulp vraagt in de jacht op met misdaadgeld betaalde boten. "Soms kloppen dingen gewoon niet. Dat voel je dan aan je water", vertelde een woordvoerder gisteren aan Omroep Zeeland. "Of iemand een erfenis heeft gekregen, zie je inderdaad niet, maar wij doen natuurlijk nog wel onderzoek nadat een melding is gedaan."

