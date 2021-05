Karkach wint ook tweede wedstrijd in World Fighting League

Anis Karkach tijdens een training in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Karkach begon de wedstrijd zoals zijn vorige geëindigd was: met een vliegende knie. Bij zijn kickboksrentree begin april zorgde die stoot voor een glansrijke overwinning op knock-out.

Maar om de ervaren Boukerch van zijn stuk te brengen was er meer nodig. De tegenstander van Karkach hield zich in ronde 1 staande door de klappen en stoten verdedigend goed te incasseren.

Gretig vs. stug

Na de eerste pauze lieten beide vechters zich meer zien. De gretige Karkach had met zijn agressieve strijdwijze de overhand, maar moest ook waakzaam zijn voor Boukerch, die af en toe gevaarlijk uit de hoek kwam.

In de laatste ronde deed Karkach een ultieme poging zijn stugge tegenstander naar de grond te krijgen. Dit lukte - ondanks meerdere vliegende kniestoten - niet via een knock-out. De gedurfde vechtwijze werd uiteindelijk wel beloond in punten, waardoor Karkach als winnaar uit de ring stapte.

Ik ben Sniper en heb gouden kogels" Kickbokser Anis Karkach

Na afloop was Karkach ondanks de overwinning kritisch op zichzelf. "Ik had meer van mezelf verwacht, want ik was niet op m'n best", vertelde de Souburger voor de microfoon van de World Fighting League. "Die jongen had een hard hoofd en blokkeerde veel. Maar ik ben Sniper en heb gouden kogels! Haha."

Voorbereiding tijdens ramadan

De kickbokser bereidde zich de afgelopen weken tijdens de ramadan voor op het gevecht. Omroep Zeeland ging bij Karkach op bezoek en sprak hierover met hem.