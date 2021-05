De schoolbanken verruilen voor de wijde wereld, scholieren gaan drie weken zeilen

De reis is georganiseerd door Stichting 't Wylde Leren, die jaarlijks educatieve avonturen organiseert voor jongeren. De eerste reis is 'De Zeeuwse Delta', in september en oktober. Leerlingen kunnen dan de schoolbanken voor een paar weken verruilen voor de wijde wereld.

Sponsoren zoeken

Jesse Evers (15) uit 's-Heer Arendskerke wil heel graag mee met het avontuur en is al druk aan het sparen. De reis kost 2.000 euro per persoon. "Ik werk ervoor want ik wil ontzettend graag mee. En we krijgen ook tips over hoe we sponsoren kunnen werven", zegt hij. "Het lijkt me fantastisch om drie weken met dit schip op pad te gaan. Ik ben dol op het water en zit ook bij de waterscouts."

Jesse Evers wil dolgraag mee en is daarom flink aan het sparen (foto: Omroep Zeeland)

Jesse weet dat hij zijn schoolboeken mee moet nemen. "Ja, dat gaat ook gewoon door en de toetsen bijvoorbeeld ook. Maar we zitten zeker niet de hele dag in de boeken en gaan veel varen. Daar kijk ik echt naar uit."

Weer thuis

Voor schipper Wiebe Radstake is de reis de eerste grote klus met zijn nieuwe schip. "We hebben een vaste ligplaats gevonden in Zierikzee, de plaats waar ik vandaan kom", vertelt Radstake. "De afgelopen jaren zijn we veel in de Caraïben geweest, maar sinds we een kind hebben willen we een vaste plek. Dat is De Vrijbuiter geworden. We hebben het schip gekocht en de afgelopen tijd helemaal opgeknapt." Klaar dus voor een mooie reis met scholieren.