Kerken zetten deuren open voor lhbti'ers: 'Tijden zijn veranderd'

Het initiatief komt van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. Dat wil dat kerken meer open staan voor de gemeenschap en dat ook zichtbaar maken. Dat de kaars juist vandaag wordt aangestoken is geen toeval. Morgen is de Internationale Dag tegen homo-, lesbo-, bi-, trans- en interseksefobie. Wereldwijd wordt er op die datum aandacht gevraagd voor discriminatie op grond van seksuele ongelijkheid.

'Tijden zijn veranderd'

Dominee Leuny de Kam stak vanmorgen een kaars aan in de PKN-kerk in Borssele. Zij wil dat zoveel mogelijk kerken met hun tijd meegaan. "Je moet vooral stilstaan bij wanneer de bijbel is geschreven. Je moet de dingen in de tijd en context zien. Tijden zijn veranderd."

Ze verwijst daarmee naar het feit dat bij een flink aantal kerkgemeenschappen lhbti'ers maar amper worden geaccepteerd. Sommige kerken bieden jongeren zelfs genezing aan voor hun homoseksuele geaardheid.

Dominee Leuny de Kam (foto: Omroep Zeeland)

De Kam ziet in Zeeland dat veel kerken hun deuren openen voor de lhbti-gemeenschap, maar zeker niet allemaal. "Ik zou tegen die kerken willen zeggen: Genees de pijn die er is bij deze mensen." De Kam zelf stak vanmorgen de regenboogkaars aan tijdens de dienst in de Catarinakerk in Borssele. In de PKN Kerk waren door coronamaatregelen dertig bezoekers aanwezig, maar er waren nog tientallen mensen die de dienst online bekeken.

Gebed voor de kerken

De opbrengst van de regenboogkaarsen gaat naar een opvanghuis voor aidswezen in Oeganda. Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland bood samen met de kaars ook een gebed aan voor de kerken. Ze stonden vrij om die te gebruiken, of op eigen manier invulling te geven aan dit initiatief.