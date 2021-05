ZVV Middelburg wil Groene Ster achterna: 'Zaalvoetbal nog groter maken in Zeeland'

Voorzitter Mahyar Emamjomeh vertelt hoe de vereniging tot stand is gekomen. "Ik wilde graag samen met mijn broers ergens gaan spelen, maar op het veld kwam dat er maar niet van."

De oplossing bleek in de zaal te liggen. Eerst formeerden de broers Emamjomeh een team voor deelname aan de competitie van Regionaal Zaalvoetbal Walcheren. "Maar daar wonnen we wedstrijden met echt heel hoge cijfers, zoals 20-0 enzo."

Volgende stap

Het werd daarom tijd voor de volgende stap. "De groep was steeds groter en enthousiaster geworden en daardoor kwamen we op het idee maar een eigen vereniging in onze stad te beginnen." ZVV Middelburg zag in mei 2020 het levenslicht.

Tot het huidige voetbalseizoen vanwege corona werd afgebroken kwam het eerste team van de mannen uit in de Hoofdklasse zaal, een competitie van de KNVB. Voor komend seizoen zijn de plannen, ondanks de coronastop, onverminderd ambitieus.

Komend seizoen krijgen we ook een vrouwenteam dat in de Hoofdklasse gaat spelen" Mahyar Emamjomeh

"We krijgen ook een vrouwenteam, dat ook in de Hoofdklasse zal gaan spelen", aldus Emamjomeh, die naast voorzitter en speler ook trainer van de vrouwen wordt. "Ik ben op dit moment ook trainer bij JVOZ. Daar is na dit seizoen geen plaats meer voor meiden ouder dan 17. Maar een deel van hen zal bij ons komen zaalvoetballen."

Het moment dat de binnensporten - en dus ook ZVV Middelburg - weer aan de slag mogen komt dichterbij. Tot dan maken ze er het beste van door te trainen op pleintjes in de Mortiere. "We zijn volop bezig voor komend seizoen. De bedoeling is om zaalvoetbal echt groot te maken in onze stad."

Groene Ster

Emamjomeh denkt niet dat er sprake zal zijn van rivaliteit met Groene Ster, dat al jaren meedraait op het hoogste zaalniveau in Nederland. "Wat daar is neergezet is enorm knap. Ik denk dat we allebei het doel hebben zaalvoetbal nog groter te maken in Zeeland."