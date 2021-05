Goedemorgen. Zeeuwse op songfestival en Koningin Máxima ziet Sarah

Deze week staat in het teken van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Omroep Zeeland is op bezoek geweest bij de stem van het Eurovisie Songfestival. Karin van As uit Zierikzee kondigt dit jaar de artiesten aan.

Karin van As kondigt de artiesten aan tijdens het songfestival. (foto: Omroep Zeeland)

Hiep hiep hoera! Koningin Máxima blaast vandaag vijftig kaarsjes uit. De afgelopen jaren is de koningin vaker in Zeeland geweest. We spreken drie Zeeuwen die de jarige hebben ontmoet.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de jaarlijkse koninklijke fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch (foto: ANP)

Vanaf morgen gaat een deel van de expositie in het Watersnoodmuseum naar buiten. Het museum is vanwege corona al maanden dicht, maar nu komt er een fototentoonstelling buiten de caissons te staan, waar mensen coronaproof naartoe kunnen.

(foto: Watersnoodmuseum)

Het weer: buiig

Het weer is niet veel anders dan het weerbeeld van de afgelopen dagen. Het is vanochtend bewolkt en nogal buiig en lokaal kunnen er flinke regenbuien zijn. Vanaf zee komen er vanmiddag opklaringen en dan wordt het vrij zonnig. Het blijft koel met zo'n 13 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van zuidwest naar noordwest.